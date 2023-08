187 000 emplois ajoutés, moins que prévu

La masse salariale non agricole a augmenté de 187 000 pour le mois, légèrement en dessous de l’estimation du Dow Jones de 200 000. Bien que le nombre de titres ait été un échec, il représentait en fait un gain modeste par rapport aux 185 000 révisés à la baisse en juin.

Le salaire horaire moyen, un chiffre clé alors que la Réserve fédérale lutte contre l’inflation, a augmenté de 0,4 % pour le mois, bon pour un rythme annuel de 4,4 %. Les deux chiffres étaient supérieurs aux estimations respectives de 0,3 % et 4,2 %.

Le taux de chômage était de 3,5 %, contre une estimation consensuelle selon laquelle le niveau de chômage resterait stable à 3,6 %. Le taux est juste au-dessus du niveau le plus bas depuis la fin de 1969.

Autre chiffre important, le taux d’activité s’est maintenu à 62,6 %, un cinquième mois consécutif à ce niveau. Un taux de chômage plus global qui comprend les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques est tombé à 6,7 %, en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à juin. L’enquête auprès des ménages, qui sert au calcul du taux de chômage, a montré un gain plus robuste de 268 000.

Les soins de santé ont mené la création d’emplois par industrie, ajoutant 63 000 emplois pour le mois. Les autres secteurs contributeurs comprenaient l’assistance sociale (24 000), les activités financières (19 000) et le commerce de gros (18 000). La catégorie des autres services a contribué pour 20 000 au total, dont 11 000 provenant des services personnels et de blanchisserie.

Les loisirs et l’hôtellerie, qui ont été un secteur de premier plan pendant la majeure partie de la reprise à l’ère de la pandémie de Covid, n’ont ajouté que 17 000 emplois, conformément à une tendance au ralentissement après des gains moyens de 67 000 par mois au cours des trois premiers mois de 2023.

Les totaux des mois précédents ont été révisés à la baisse – le décompte de juin est tombé à 185 000, une révision à la baisse de 24 000, tandis que mai a été réduit à 281 000, en baisse de 25 000 par rapport à l’estimation précédente.

Même avec le ralentissement des créations d’emplois, l’économie s’est montrée résiliente face à une variété de défis, en particulier une série de 11 hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale visant à faire baisser l’inflation.

La plupart des experts de Wall Street prévoient une récession au moins depuis un an, mais la croissance a réussi à rester positive alors que les consommateurs continuent de dépenser et que le secteur des services rebondit après ses perturbations liées à la pandémie.

Les gains du produit intérieur brut ont été en moyenne de 2,2 % annualisés pour le premier semestre 2023, et le suivi de la croissance GDPNow de la Fed d’Atlanta indique un gain de 3,9 % pour le troisième trimestre.

Cependant, les responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, ont averti que le plein effet des hausses de taux ne s’était pas encore fait sentir. Les économistes craignent que la Fed ne se resserre trop et n’envoie l’économie en récession.

Les dernières données sur l’inflation évoluent dans la bonne direction. Cependant, la jauge préférée de la Fed montre toujours que les prix augmentent à un taux annuel de 4,1 %, soit plus du double de l’objectif de la banque centrale.

Les salaires ont été l’un des éléments du tableau de l’inflation. Les gains horaires moyens avaient diminué, bien que les chiffres annuels soient quelque peu faussés par rapport à il y a un an, lorsque les salaires augmentaient.

Une jauge du Département du travail que la Fed suit de près a montré que les coûts de rémunération augmentaient à un taux de 4,5 % sur 12 mois au cours du deuxième trimestre. Ce niveau n’est pas compatible avec l’objectif d’inflation de la Fed.

Dans le même temps, les craintes de récession à Wall Street semblent s’estomper. Goldman Sachs a lentement réduit sa probabilité de contraction, et Bank of America a déclaré cette semaine qu’elle pensait maintenant que les États-Unis pourraient complètement éviter une récession.

