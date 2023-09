186 000 migrants et réfugiés sont arrivés dans le sud de l’Europe en 2023, selon l’ONU

Selon les Nations Unies, environ 186 000 migrants ou réfugiés sont arrivés jusqu’à présent en Europe du Sud en 2023.

La majorité des réfugiés et migrants du sud de l’Europe sont partis de Tunisie ou de Libye, mais environ 2 500 personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée ont été retrouvées mortes ou sont toujours portées disparues.

En 2022, on a signalé moins de personnes décédées ou portées disparues alors qu’elles tentaient d’atteindre l’Europe du Sud, avec un nombre de 1 680.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré jeudi que quelque 186 000 migrants et réfugiés sont arrivés cette année dans le sud de l’Europe, la grande majorité en Italie.

Entre janvier et le 24 septembre, plus de 2 500 personnes cherchant à traverser la Méditerranée ont été retrouvées mortes ou sont toujours portées disparues, soit une augmentation significative par rapport aux 1 680 personnes décédées ou portées disparues au cours de la même période en 2022, a déclaré Ruven Menikdiwela, directeur du New York bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le HCR estime que plus de 102 000 réfugiés et migrants en provenance de Tunisie – soit une augmentation de 260 % ​​par rapport à l’année dernière – et plus de 45 000 en provenance de Libye ont tenté de traverser la Méditerranée centrale vers l’Europe entre janvier et août, a-t-elle indiqué.

Une petite île italienne submergée par des milliers de migrants arrivés en moins de 24 heures

Quelque 31 000 personnes ont été secourues en mer ou interceptées et ont débarqué en Tunisie tandis que 10 600 ont débarqué en Libye, a indiqué Menikdiwela.

La majorité des migrants et des réfugiés qui ont réussi à atteindre le sud de l’Europe sont arrivés en Italie : plus de 130 000, soit une augmentation de 83 % par rapport à la même période en 2022, a-t-elle déclaré. Les autres ont atterri en Grèce, en Espagne, à Chypre et à Malte.

Menikdiwela a déclaré lors d’une réunion du conseil convoquée par la Russie sur la migration vers l’Europe que les taux élevés de départ de Tunisie « résultent de la perception d’insécurité parmi les communautés de réfugiés, à la suite d’incidents d’attaques à caractère raciste et de discours de haine, ainsi que d’expulsions collectives de Libye et d’Algérie ». «

Le HCR est confronté à des restrictions en Libye où il a enregistré 50 000 réfugiés et demandeurs d’asile et « les conditions de milliers de réfugiés et de migrants dans les centres de détention officiels et non officiels… restent très préoccupantes », a-t-elle déclaré.

Les chiffres du HCR qu’elle a cités étaient similaires à ceux présentés par Par Liljert, directeur du bureau international des migrations auprès des Nations Unies.

LA POLOGNE DÉPLOYE 2 000 TROUPES SUPPLÉMENTAIRES À SA FRONTIÈRE ET ACCUSE LA BIÉLORUSSIE D’ORGANISER LA MIGRATION ILLÉGALE

Il a également souligné « les conditions désastreuses auxquelles sont confrontés les migrants et les réfugiés » qui tentent de traverser la Méditerranée.

« Des données récentes de l’OIM démontrent que de janvier à septembre 2023, plus de 187 000 personnes ont traversé la Méditerranée à la recherche d’un avenir meilleur et de la promesse d’une sécurité », a déclaré Liljert au conseil. « Tragiquement, au cours de la même période, l’OIM a enregistré 2 778 décès, dont 2 093 le long de la dangereuse route de la Méditerranée centrale », qui est la plus dangereuse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Pourtant, malgré ses dangers évidents, en 2023, le nombre d’arrivées en Grèce par cette route a augmenté de plus de 300 %, tandis que le nombre d’arrivées en Espagne est resté stable, principalement par la route atlantique vers les îles Canaries, par rapport à les chiffres enregistrés à la même époque l’année dernière », a-t-il déclaré.

L’OIM a également constaté une augmentation significative des arrivées en Italie, avec 130 000 jusqu’à présent cette année, contre environ 70 000 en 2022.