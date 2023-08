181 propriétés confirmées endommagées ou détruites par des incendies de forêt dans la région de l’Okanagan en Colombie-Britannique

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur les incendies de forêt sur CBC Lite, notre site Web à faible bande passante et texte uniquement.

Le point sur les incendies de forêt :

On estime que 181 propriétés ont été partiellement ou complètement détruites par un incendie de forêt dans et autour de West Kelowna, en Colombie-Britannique, ont annoncé mercredi les responsables, affirmant que les résidents pourront bientôt vérifier l’état de leur maison en ligne.

Les chefs des pompiers locaux ont fourni les derniers chiffres lors d’une conférence de presse mercredi matin, affirmant que 84 propriétés ont été endommagées dans une certaine mesure à West Kelowna et dans la Première nation de Westbank, tandis que 90 ont été touchées dans la région de North Westside, au nord.

Certaines de ces propriétés peuvent comprendre plusieurs structures, comme le Lake Okanagan Resort.

REGARDER | Les conditions plus fraîches permettent aux évacués de la Colombie-Britannique d’évaluer les dégâts causés par les incendies de forêt : Les résidents de l’Okanagan ont un aperçu des dégâts causés par les incendies de forêt Avec un air plus pur et des températures plus fraîches, de nombreuses personnes évacuées par les incendies de forêt dans la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, ont eu la première chance de voir si leurs maisons avaient été détruites ou endommagées par les flammes.

Les résidents de la ville voisine de Kelowna ont été informés un jour plus tôt que les structures de quatre propriétés avaient été perdues, tandis que Lake Country a vu trois maisons détruites.

Les fonctionnaires du District régional du centre de l’Okanagan (RDCO) a déclaré mercredi soir que les résidents pourront vérifier l’état de leur logement en entrant leur adresse. dans un nouveau portail.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, est présenté mercredi alors qu’il implore la patience des résidents cherchant à connaître l’étendue des dégâts causés à leurs maisons. (Tom Popyk/CBC)

Le RDCO a déclaré que toute personne placée sous ordre d’évacuation pourra saisir sa propriété dans le portail pour voir si elle a été endommagée et a demandé aux membres du grand public de s’abstenir de l’utiliser.

« À ce jour, trois des quatre propriétaires fonciers de Kelowna et trois propriétés de Lake Country ont été contactés pour confirmer des dommages structurels importants sur leurs propriétés. Ces propriétés ne sont pas incluses dans l’outil de recherche », lit-on dans une mise à jour du district.

Mercredi soir, 309 propriétés ont été retiré l’ordre d’évacuation dans la région de West Kelowna, ainsi qu’un nombre de zones dans le District de Lake Country plus tôt dans la soirée. Les pompiers et les autorités locales demandent de la patience alors que les ordres d’évacuation sont progressivement levés dans la région.

« Je ne suis toujours pas chez moi, tout comme ma famille. Je ressens la même chose que vous », a déclaré Jason Brolund, chef des pompiers de West Kelowna.

« Je manque aussi de sous-vêtements, les amis. »

Alors que la fumée des incendies de forêt s’est dissipée dans la région de West Kelowna, en Colombie-Britannique, le mardi 22 août, les résidents ont eu l’occasion d’évaluer certains des dégâts causés par l’incendie de forêt de McDougall Creek. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Brolund a prévenu que le processus serait progressif. Les équipes doivent d’abord s’assurer que les routes et les propriétés sont exemptes de dangers et que les résidents qui reviennent ne gêneront pas les efforts de lutte contre les incendies en cours. Les pompiers veulent également s’assurer que les flammes ne reviennent pas dans les quartiers évacués.

« Nous voulons éviter de devoir vous évacuer à nouveau si cet incident s’aggrave », a-t-il déclaré.

Le changement climatique favorise la lutte dans certaines régions

Certaines parties de l’Okanagan et plusieurs autres régions du sud de la Colombie-Britannique ont connu des pluies importantes mardi soir, et avec des températures plus fraîches et une humidité plus élevée mercredi, le changement des conditions météorologiques aide les équipes à maîtriser plus de 370 incendies qui brûlent à travers la province.

Cela inclut l’incendie de forêt d’Adams Lake, dans la région de Shuswap, qui brûle au nord-est de Kamloops.

« Nous avons une augmentation de l’humidité relative et des températures plus basses », a déclaré mercredi le responsable de l’information sur les incendies, Forrest Tower. « Cela a vraiment abouti à une diminution assez généralisée du comportement des incendies. »

Mais toutes les régions n’ont pas eu cette chance.

« Malheureusement, les pluies que reçoivent certaines régions de la Colombie-Britannique ne sont pas tombées sur le canyon du Fraser », a déclaré le ministre des Forêts, Bruce Ralston, lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

Aujourd’hui, une équipe de gestion des incidents (IMT) a pris le commandement de l’incendie de forêt de Kookipi Creek (V11337). L’incendie de forêt est estimé à 14 425 hectares, l’IMT gérera les ressources et les opérations en cours à partir du @DistrictofHope, tandis que un camp de pompiers est en cours d’installation à Boston Bar. pic.twitter.com/pIp00DhBaF —@BCGovFireInfo

Cela signifie que les 144 kilomètres carrés Incendie du ruisseau Kookipi et d’autres incendies dans la région continuent de présenter des défis majeurs pour les pompiers.

Les résidents de nombreuses zones autour de la communauté de Lytton dans le canyon du Fraser – qui est elle-même en alerte d’évacuation – ont reçu l’ordre d’évacuer en raison du ruisseau Kookipi et Montagne Stein les feux.

Un nouvel ordre d’évacuation a été émis par la Première Nation de Lytton mardi soir. pour huit réserves menacé par un incendie de forêt.

Les responsables parlent de méfiance et de défiance à Shuswap

Le district régional de Columbia Shuswap a confirmé mardi que l’incendie agressif de Bush Creek East dans la région de Shuswap ont forcé l’évacuation de 11 000 personnes et détruit de nombreuses maisons et bâtiments, dont la caserne de pompiers de Scotch Creek.

Une partie de la zone endommagée par l’incendie se trouve dans le district régional de Thompson-Nicola, qui a déclaré mercredi que des structures avaient été endommagées ou détruites sur 11 propriétés de la région. Cependant, une évaluation complète n’a pas encore été réalisée dans les régions voisines qui ont subi des dégâts causés par les incendies plus importants.

La région de Shuswap a connu un conflit généralisé sur la question de savoir si la province en faisait suffisamment pour protéger les maisons et maîtriser les incendies de forêt destructeurs dans la région.

Certains résidents ont défié les ordres d’évacuation et le BC Wildfire Service a signalé des vols et des retraits répétés de son équipement, y compris des gicleurs installés pour protéger les infrastructures critiques.

REGARDER | Des photojournalistes de la CBC relatent les destructions causées par les incendies de forêt : En photos : Trouver un refuge contre les incendies de forêt dans l’intérieur de la Colombie-Britannique Les photojournalistes de la CBC Ben Nelms et Justine Boulin ont capturé la vie dans et autour de l’intérieur de la Colombie-Britannique face à une crise des incendies de forêt.

Dans la mise à jour provinciale de mercredi, le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a exhorté toutes les personnes se trouvant dans les zones évacuées à partir afin que les pompiers puissent travailler en toute sécurité, notant que les équipages aériens ne peuvent pas larguer d’eau ou de produit ignifuge lorsqu’il y a des personnes au sol.

« Si vous faites l’objet d’un ordre d’évacuation, vous devez partir immédiatement. C’est la loi. Vous pensez peut-être que vous vous aidez ou aidez vos voisins en restant sur place, mais ce n’est pas le cas. Vous rendez une situation très dangereuse encore plus dangereuse. pour toutes les personnes impliquées », a-t-elle déclaré.

Cliff Chapman, directeur des opérations du service de lutte contre les incendies de forêt, a déclaré que les publications négatives et complotistes sur les réseaux sociaux affectent « absolument » le bien-être mental des équipes, mais que pour la plupart, les retours du public ont été « profondément positifs ». «

Le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, écoute mardi une personne évacuée dans un centre d’évacuation de la région de Kelowna. (Justine Boulin/Radio-Canada)

La plupart des restrictions de voyage prennent fin

La province a mis fin à la plupart de ses restrictions de voyage liées aux incendies de forêt dans le sud de l’intérieur, à l’exception de West Kelowna, les pompiers affirmant avoir bien progressé sur de nombreux incendies dans des conditions météorologiques favorables.

La GRC de Kelowna affirme que, bien que l’interdiction de voyager non essentiel dans une grande partie de la région ait été levée, les plaisanciers espérant accéder au lac Okanagan devraient rester à l’écart de l’eau entre le pont William R. Bennett et le parc provincial Fintry.

Alors que la fumée des incendies de forêt a commencé à se dissiper mardi dans la région de Kelowna, les pompiers sont toujours aux prises avec de nombreux incendies, notamment avec la menace de la foudre. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Les résidents des Premières Nations décrivent leur chagrin

L’incendie de forêt de Bush Creek East a incendié des communautés comme Scotch Creek et certaines parties de la réserve Skwla̓x te Secwe̓pemcu̓lecw au cours du week-end.

Barney Tomma, un résident de 63 ans qui a vécu toute sa vie dans la réserve, s’est effondré lorsqu’il a évoqué la perte de sa maison et de sa collection de bandes dessinées, qui remonte à 40 ans et compte plus de 34 000 numéros.

REGARDER | Un résident de Skwla̓x te Secwe̓pemcu̓lecw parle de la douleur de perdre sa maison : Un collectionneur de bandes dessinées de Colombie-Britannique perd sa collection vieille de 40 ans à cause d’un incendie de forêt dévastateur Barney Tomma, 63 ans, a vécu toute sa vie dans la réserve Skwla̓x te Secwe̓pemcu̓lecw. Samedi, il a découvert que sa maison – et sa collection de 34 000 bandes dessinées – était partie en fumée.

« Je suis trop vieux pour recommencer », a-t-il déclaré en retenant ses larmes. « Tous mes souvenirs… je suis un collectionneur de bandes dessinées. Trente-quatre mille bandes dessinées ont disparu. C’était mon fonds de retraite.

« Alors maintenant, je suppose que je vais prendre ma retraite comme tout le monde. Faites avec ce que je peux obtenir. »

REGARDER | Le responsable de l’information sur les feux de forêt appelle à ne pas diffuser de fausses informations : Un agent d’information sur les incendies exhorte les résidents de la Colombie-Britannique à ne pas répandre de fausses informations Forrest Tower affirme que toutes les décisions de lutte contre les incendies – y compris les allumages planifiés – sont prises avec la contribution d’experts. Il dit qu’il craint que les résidents qui diffusent des contre-récits ne compromettent la coopération communautaire en favorisant une mentalité «nous contre eux».

Toute personne placée sous ordre d’évacuation doit quitter la zone immédiatement.

Des centres d’évacuation ont été mis en place dans toute la province pour aider toute personne évacuant une communauté menacée par un incendie de forêt.

Pour trouver le centre le plus près de chez vous, visitez le UrgenceInfoBC site web.

Les évacués sont encouragés à s’inscrire auprès de Services d’assistance d’urgence en lignequ’ils accèdent ou non aux services d’un centre d’évacuation.

