Vous êtes si vaniteux, vous pensez probablement que cet article est fait pour vous et si vous êtes fan de Comment perdre un mec en 10 jours, vous avez tout à fait raison.

Fait pour 50 millions de dollars, le film mettant en vedette Kate Hudson et Matthew McConaughey a continué à gagner plus de 177 millions de dollars au box-office, écrasant les attentes et devenant l’un des plus grands succès surprises de 2003. Et au cours des 18 années écoulées depuis sa sortie, Comment perdre un mec en 10 jours a duré comme l’une des comédies romantiques les plus emblématiques de tous les temps, en grande partie grâce à la chimie sans effort entre ses pistes.

Le film suit l’histoire d’amour du chroniqueur de conseils Andie Anderson (Hudson) et du directeur de la publicité Ben Barry (McConaughey), qui ont tous deux fait des objectifs très différents au travail: elle veut qu’un mec la largue en moins de deux semaines dans le espère partager son histoire avec les lecteurs, alors qu’il parie à ses collègues qu’il pourrait faire tomber une femme amoureuse de lui dans le même laps de temps. J’adore les fougères, le mauvais karaoké à « You’re So Vain » et un doux jeu de « Bullsh – t » s’ensuit.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Hudson et McConaughey dans les rôles principaux, un lauréat d’un Oscar était en fait sur le point de jouer Andie avant que les conflits d’horaire ne se mettent en travers. Et il y avait une raison surprenante pour laquelle les producteurs ont initialement transmis leur chef de file.