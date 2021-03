7. Voulant donner à Clarissa un animal de compagnie « décalé », Kriegman a eu l’idée d’Elvis l’alligator d’une ex-petite amie « qui avait une pataugeoire dans son appartement hors campus avec des têtards et des tortues et toutes sortes de des trucs dedans », a-t-il dit Mental Floss. «Elle était géniale – elle avait aussi une télécabine alpine miniature accrochée dessus. Et je me suis dit: ‘Wow, c’est tellement bizarre.’ Et c’est de là que vient l’idée d’Elvis. «

8. Dans l’épisode pilote, un autre acteur a joué le rôle de Sam, le meilleur ami de Clarissa, avant Sam O’Neal a repris le rôle.

« J’étais là pendant quelques minutes, j’avais peut-être lu une scène, puis Mitchell m’a demandé de quitter la pièce », se souvient O’Neal de son processus d’audition dans Slimed!. «Avant de sortir, cependant, il m’a demandé de me décoiffer les cheveux. J’étais un cinglé quand j’étais à l’école et un peu un clown de classe, alors je frottais toujours mes lourds capuchons, ce qui faisait mon Les cheveux se dressent. Quand j’ai quitté la pièce et que je me suis décoiffé, je suis rentré et Mitchell a dit: ‘Ouais, tu as le travail.’ «

9. Quant à savoir pourquoi Sam est toujours entré dans la chambre de Clarissa via une échelle dans sa fenêtre, Kriegman a offert une explication très simple dans sa conversation avec Mental Floss.

«Voulez-vous vraiment qu’il sonnent à la porte et dise:« Salut, Mme Darling, d’accord si je vais rendre visite à Clarissa? », Raisonna-t-il. « C’est juste beaucoup de temps à faire ça … Ce n’est jamais commenté, et il le fait juste à toute heure de la nuit et du jour. Je voulais vraiment faire quelque chose d’unique. C’était en accord avec un point de départ pour les enfants. vue. »