18 personnes ont été tuées en Irak après le renversement d’un bus transportant des pèlerins chiites à Karbala

BAGDAD (AP) — Un bus transportant des pèlerins vers la ville irakienne de Karbala s’est renversé samedi au nord de Bagdad, tuant 18 personnes, ont annoncé des responsables médicaux.

Des millions de croyants convergent vers la ville chaque année pour le pèlerinage chiite d’Arbaeen, considéré comme le plus grand rassemblement public annuel au monde. Les pèlerins viennent de diverses régions d’Irak ainsi que d’Iran et des pays du Golfe, nombre d’entre eux se rendant à Kerbala à pied.

Deux responsables médicaux irakiens, qui ont requis l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias, ont déclaré que le bus s’était renversé près de la ville de Balad, à environ 90 kilomètres au nord de Bagdad.

Les victimes étaient 15 hommes et trois femmes. Parmi eux se trouvaient dix Iraniens, deux Irakiens – le chauffeur du bus et son fils – et six personnes de nationalité inconnue, ont indiqué les responsables.

Arbaeen marque l’anniversaire du 40e jour de deuil après la mort, au VIIe siècle, du petit-fils du prophète Mahomet, Hussein, aux mains des forces musulmanes omeyyades lors de la bataille de Karbala, au cours du tumultueux premier siècle de l’histoire de l’Islam.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a personnellement observé samedi l’entrée des pèlerins iraniens en Irak via le poste frontière de Shalamcheh, où lui et le vice-président iranien Mohammad Mokhber ont également posé la première pierre d’un projet ferroviaire qui assurera le transport ferroviaire entre les deux pays. deux pays.

Qassim Abdul-zahra, Associated Press