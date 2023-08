18 personnes ont été retrouvées dans une zone touchée par des incendies en Grèce

ALEXANDROUPOLIS, Grèce (AP) – Les pompiers qui parcouraient la zone d’un incendie de forêt majeur dans le nord-est de la Grèce brûlant hors de contrôle pendant un quatrième jour ont trouvé les corps de 18 personnes, ont annoncé mardi les autorités. Ils examinaient si le groupe pouvait être composé de migrants entrés dans le pays par la frontière voisine.

La découverte dans la région d’Avanta de la ville d’Alexandroupolis est survenue alors que des centaines de pompiers combattaient des dizaines d’incendies de forêt qui éclataient à travers le pays, attisés par des vents violents. Lundi, deux personnes sont mortes et deux pompiers ont été blessés dans des incendies séparés dans le nord et le centre de la Grèce.

Avec leurs étés chauds et secs, les pays du sud de l’Europe sont particulièrement sujets aux incendies de forêt. Un autre incendie majeur a brûlé à Tenerife dans les îles Canaries espagnoles pendant une semaine, bien qu’aucun blessé ni dommage aux maisons n’ait été signalé à la suite de cet incendie.

Les responsables de l’Union européenne accusent changement climatique pour la fréquence et l’intensité croissantes de feux de forêt en Europenotant que 2022 a été la deuxième pire année pour les dommages causés par les incendies de forêt après 2017.

Les pompiers tentent d’éteindre les flammes dans une forêt du village d’Avantas, près de la ville d’Alexandroupolis, dans la région nord-est d’Evros, en Grèce, le 21 août 2023. Achilleas Chiras via Associated Press

En Grèce, la police a activé l’équipe d’identification des victimes de catastrophes du pays pour identifier les 18 corps, qui ont été retrouvés mardi près d’une cabane dans la région d’Avanta, a déclaré Ioannis Artopios, porte-parole des pompiers, dans un communiqué télévisé.

« Étant donné qu’il n’y a eu aucun rapport de personne disparue ou de résidents disparus des zones environnantes, la possibilité est à l’étude qu’il s’agisse de personnes entrées illégalement dans le pays », a déclaré Artopios.

Alexandroupolis se trouve près de la frontière du pays avec la Turquie, le long d’une route souvent empruntée par des personnes fuyant la pauvreté et les conflits au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique et cherchant à entrer dans l’Union européenne.

Avanta, comme de nombreux villages et colonies voisins, avait reçu des ordres d’évacuation, avec des alertes push envoyées sur les téléphones portables de la région.

Pendant la nuit, un énorme mur de flammes a traversé les forêts vers Alexandroupolis, incitant les autorités à évacuer huit autres villages et l’hôpital de la ville. Les flammes ont rendu le ciel au-dessus de la ville rouge alors que la fumée suffocante et les tourbillons de cendres remplissaient l’air.

Un incendie de forêt brûle une forêt près d’une maison dans le village d’Avantas, près de la ville d’Alexandroupolis, dans la région nord-est d’Evros, en Grèce, le 21 août 2023. Achilleas Chiras via Associated Press

Environ 65 des plus de 100 patients hospitalisés ont été transportés vers un ferry amarré dans le port de la ville, tandis que d’autres ont été emmenés vers d’autres hôpitaux du nord de la Grèce. Le ferry a ensuite mis les voiles avec plus de 20 des patients pour la ville portuaire de Kavala, où ils devaient être transférés vers un autre hôpital.

Le vice-ministre de la Santé, Dimitris Vartzopoulos, s’exprimant sur la télévision grecque Skai, a déclaré que la fumée et les cendres dans l’air autour de l’hôpital d’Alexandrouplolis étaient les principales raisons de la décision d’évacuer l’établissement.

« Nous avons évacué dans les quatre heures », a-t-il déclaré.

Les garde-côtes ont déclaré que des patrouilleurs et des navires privés avaient évacué 40 autres personnes par voie maritime des plages à l’ouest d’Alexandroupolis et les transportaient vers le port de la ville.

Dans la région frontalière du nord-est d’Evros, un incendie brûlait dans la forêt d’un parc national protégé, des images satellite montrant la fumée de l’incendie recouvrant une grande partie du nord et de l’ouest de la Grèce.

De nouveaux incendies se sont déclarés dans plusieurs régions du pays au cours de la journée de mardi, notamment dans des bois au nord-ouest d’Athènes et dans une zone industrielle à la périphérie ouest de la capitale grecque.

De petites explosions ont retenti depuis la zone industrielle d’Aspropyrgos alors que les flammes atteignaient des entrepôts et des usines, tandis que les autorités fermaient une autoroute et ordonnaient l’évacuation des villages voisins.

Alors que les forces de lutte contre les incendies sont poussées à l’extrême, la Grèce a fait appel à l’aide du mécanisme de protection civile de l’Union européenne.

Cinq avions de lutte contre les incendies de Croatie, d’Allemagne et de Suède, et un hélicoptère, 58 pompiers et neuf réservoirs d’eau de la République tchèque se dirigeaient vers la Grèce mardi, tandis que 56 pompiers roumains et deux avions largueurs d’eau de Chypre sont arrivés lundi. Les pompiers français étaient également en Grèce, aidant à lutter contre un incendie sur l’île d’Eubée lundi.

« Nous mobilisons en fait près d’un tiers des avions que nous avons dans la flotte de rescEU », a déclaré le porte-parole de l’UE, Balazs Ujvari.

Le niveau de risque d’incendie pour plusieurs régions, y compris la région élargie d’Athènes, a été classé comme « extrême » pour une deuxième journée mardi. Les autorités ont interdit l’accès du public aux montagnes et aux forêts de ces régions jusqu’à mercredi matin au moins et ont ordonné des patrouilles militaires.

En Espagne, les pompiers se sont battus pour contrôler un incendie de forêt pendant une semaine sur la destination touristique populaire des îles Canaries, Tenerife. On estime que l’incendie, qui a brûlé 15 000 hectares (37 000 acres), a déjà brûlé un tiers des forêts de Tenerife.

« Le feu de forêt pourrait être stabilisé d’ici ce soir », a déclaré la gouverneure de Tenerife, Rosa Dávila, qui a néanmoins ajouté que l’incendie « est toujours actif ».

Plus de 12 000 personnes ont été évacuées au cours de la semaine écoulée. Les autorités ont indiqué mardi que 1 500 personnes ont pu rentrer chez elles. Les autorités ont décrit l’incendie comme le pire depuis des décennies dans l’archipel de l’Atlantique.

De grandes parties de l’Espagne étaient sous alerte aux incendies de forêt en raison d’une vague de chaleur qui a fait grimper les températures à plus de 38 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit). Alors que le sud de l’Espagne connaît souvent des températures extrêmement élevées, l’agence météorologique du pays a émis une alerte pour le nord du Pays basque, où les températures devraient atteindre 42 degrés Celsius (107 degrés Fahrenheit) mercredi.

L’incendie de forêt le plus meurtrier de Grèce a tué 104 personnes en 2018, dans une station balnéaire près d’Athènes que les habitants n’avaient pas été avertis d’évacuer. Depuis, les autorités ont péché par excès de prudence, émettant rapidement des ordres d’évacuation massive chaque fois que des zones habitées sont menacées.

Le mois dernier, un incendie de forêt sur l’île touristique de Rhodes a forcé l’évacuation de quelque 20 000 touristes. Jours plus tard, deux pilotes de l’armée de l’air ont été tués lorsque leur avion larguant de l’eau s’est écrasé alors qu’il plongeait bas pour lutter contre un incendie sur Eubée.

En Italie, les autorités ont évacué 700 personnes de maisons et d’un camping sur l’île toscane d’Elbe après qu’un incendie s’est déclaré lundi soir.

Selon la Société italienne de géologie environnementale, plus de 1 100 incendies en Europe cet été ont consommé 2 842 kilomètres carrés (environ 1 100 miles carrés), bien au-dessus d’une moyenne de 724 incendies par an enregistrés de 2006 à 2022. Les incendies ont détruit des zones boisées capables d’absorber 2,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an.

« Quand on ajoute les incendies au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Asie et en Australie à ceux en Europe, il semble que la situation s’aggrave chaque année », a déclaré le président de SIGEA, Antonello Fiore.

Becatoros rapporté d’Athènes, en Grèce. Les rédacteurs d’Associated Press Joe Wilson à Barcelone, Raf Casert à Bruxelles et Colleen Barry à Milan y ont contribué.

