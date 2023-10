18 offres et cadeaux pour la Journée nationale des tacos 2023 – NBC New York

La Journée nationale des tacos pourrait ne pas tomber Tacos mardi cette année, mais c’est toujours aussi passionnant dans notre livre. Pourquoi demandes-tu? Eh bien, les restaurants de tout le pays mettent tout en œuvre avec des cadeaux et des réductions pour vous aider à célébrer le mercredi 4 octobre.

Voici toutes les offres sur lesquelles tout le monde va parler.

Magasins 7-Eleven/Speedway et Stripes

Entreprise de tacos de Laredoqui possède des emplacements dans certains magasins 7-Eleven, Speedway et Stripes, propose à ses clients des tacos fajita au bœuf à 2 $ pour une journée seulement (4 octobre) dans les magasins jusqu’à épuisement des stocks.

Burritos de Bubbakoo

Pour célébrer la Journée nationale des tacos, cette chaîne de fusion mexicaine offre gratuitement des plats trio de tacos pendant un an à 15 clients. Pour participer, il suffit d’aimer, de commenter ou de partager les publications de la marque sur l’un de ses sites. réseaux sociaux chaînes entre le 2 et le 8 octobre. Les gagnants seront révélés sur les réseaux sociaux le 11 octobre.

Tortilla californienne

Arrêtez-vous Tortilla californienne le 4 octobre et repartez avec un coupon taco gratuit ! Il ne vous reste plus qu’à effectuer n’importe quel achat (même juste une boisson). Les coupons sont disponibles en magasin uniquement jusqu’à épuisement des stocks et sont valides du 5 au 11 octobre.

Chevys Fresh Mex

Lors de la Journée nationale des tacos, tous les restaurants Chevys aux États-Unis offriront à leurs clients une assiette Chevys Tacos gratuite lorsqu’ils achèteront un autre plat de valeur égale ou supérieure. Le cadeau est accompagné de deux tacos au poulet ou carnitas remplis de pico de gallo et d’aïoli au chipotle servis avec du riz et des haricots.

Pour rendre votre journée encore plus heureuse, le restaurant propose également des offres spéciales happy hour comme de la bière pression et des vins maison à 4 $ et des margaritas Chevys House à 6 $ de 15 h à 19 h.

Tacos chroniques

Parce qu’un taco ne suffit jamais, n’est-ce pas ? Tacos chroniques propose à ses clients une offre « achetez-en un, obtenez-en un » (BOGO) sur tous les tacos. L’offre est valable dans tous les emplacements sur des tacos de valeur égale ou moindre et n’est disponible que dans l’application du restaurant.

Chuy’s

Bœuf (tacos) : c’est ce qu’il y a pour le dîner. Les clients de Chuy peuvent ajouter un taco au bœuf haché à n’importe quel plat pour seulement 1 $ lors de la Journée nationale des tacos. La chaîne de restaurants propose également deux autres offres : Si vous vous présentez habillé en tacovous mangerez gratuitement et vous pourrez également ajouter des flotteurs aux boissons signature du restaurant (‘Ritas) pour 1 $.

Del Taco

La Journée nationale des tacos n’est que le début d’un mois d’offres appelé « Tacoberfest » chez Del Taco. La chaîne de restaurants proposera de nouvelles offres hebdomadaires et une livraison gratuite avec un achat de 20 $ ou plus pour les membres Rewards entre le 1er et le 31 octobre. La livraison gratuite n’est pas valable sur les commandes passées via des fournisseurs tiers, et les commandes doivent être placé via l’application ou le site Web du restaurant.

À partir du 4 octobre, les membres Rewards peuvent commander le pack Tacoberfest (c’est-à-dire cinq tacos-collations) tous les mercredis d’octobre pour 3 $. Les commandes doivent être passées via l’application ou le site Web du restaurant. Les clients sont limités à une offre par achat et ne peuvent pas la combiner avec d’autres offres ni commander via des fournisseurs tiers.

El Pollo Loco

Lorsque vous achetez deux tacos le 4 octobre, vous recevrez le troisième gratuitement. L’offre est réservée aux membres Loco Rewards et est valable en ligne, dans l’application du restaurant et en magasin.

De plus, le restaurant propose à tous ses clients une offre de carte-cadeau en ligne. Entre le 2 et le 4 octobre, vous recevrez gratuitement un combo grillé au feu Tacos al Carbon à l’achat d’un 30 $ Carte-cadeau électronique.

Le Torito

Quoi de mieux que des tacos ? Tacos gratuits ! Tous Le Torito les restaurants servent une assiette Street Taco Trio gratuite aux clients qui achètent un autre plat de valeur égale ou supérieure le 4 octobre. Le plat est accompagné de trois tacos de rue au poulet ou aux carnitas, du riz et des frijoles de la olla.

Entre 15 h et 19 h, les clients peuvent également profiter de bières pression/vins maison à 4 $ et de margaritas signature à 6 $.

Boutique de tacos Fuzzy

Ce restaurant de tacos présent dans 19 États offre aux membres récompensés deux tacos Baja gratuits le 4 octobre. Il vous suffit de faire un achat de 5 $ ou plus pour profiter de l’affaire. Selon la page X de la chaîne (anciennement connue sous le nom de Twitter), certains tacos seront également vendus 1,50 $ le grand jour.

Jack dans la boîte

Monster Tacos est de retour dans le menu Jack in the Box et ils ont un tout nouvel ami : Angry Monster Tacos. Encore mieux? Vous pouvez en commander deux dans l’application Jack pour seulement 0,99 $ lors de la Journée nationale des tacos.

Vous ne connaissez pas les spécialités ? Les Monster Tacos sont livrés avec deux « tacos de la taille d’un monstre » à base de fromage américain, de sauce taco et de laitue râpée. Pendant ce temps, les Angry Monster Tacos sont à peu près identiques, mais ils sont fabriqués avec une coque rouge et considérés comme le « jumeau maléfique » des Monster Tacos.

Chez Moé

Taco à propos d’une collaboration sympa. Moe’s Southwest Grill et Eggo ont uni leurs forces pour créer une édition limitée Tacos aux œufs. Cette friandise éphémère est disponible pendant une journée seulement – ​​le 4 octobre à partir de 10 h 30 HNE – dans les magasins participants de Long Island, d’Atlanta, du nord de Jersey et du sud de la Floride.

Il est fait de poulet adobo, de bacon, de fromage râpé, de ranch chipotle et d’une coquille de gaufre Eggo. Vous voulez l’essayer gratuitement ? Arrêtez-vous simplement dans un magasin Moe participant et effectuez tout achat (à l’exception des cartes-cadeaux et des marchandises).

À la frontière

À la frontière du grill mexicain et de la cantina propose plusieurs offres le 4 octobre. Pour commencer, le restaurant propose des offres spéciales sur les tacos et la bière. Vous pouvez obtenir un taco classique pour 2 $, une bière en bouteille pour 3 $ et un taco au poulet ou à la poitrine du sud-ouest pour 4 $.

La chaîne offre également une réduction de 15 % sur les commandes de restauration de 150 $ ou plus lorsque vous réservez entre le 2 et le 8 octobre en utilisant le code NTD23.

Rubio’s

Rubio‘s offre des tacos gratuits le 4 octobre. L’offre est valable sur n’importe quel taco à la carte avec tout achat. Vous pouvez profiter de l’offre en utilisant le code TACO sur l’application ou le site Rubio’s, ou scanner le coupon en commandant au registre des succursales participantes.

Taco Bell

La Journée nationale des tacos est un gros problème chez Taco Bell, et la chaîne est ramener son populaire abonnement aux tacos juste à temps pour les vacances. Les clients peuvent acheter le Taco Lover’s Pass pour deux jours seulement – ​​les 3 et 4 octobre – pour 10 $.

L’adhésion vous donne droit à un taco par jour pendant 30 jours consécutifs et vous pouvez choisir parmi les variétés suivantes : Crunchy Taco, Crunchy Taco Supreme, Soft Taco, Soft Taco Supreme, Spicy Potato Soft Taco, Doritos Locos Tacos, Doritos Locos Tacos Supreme et (nouveau !) Tacos pour le petit-déjeuner (disponibles à partir du 12 octobre).

Vous pouvez également participer pour courir la chance de gagner l’un des 100 Taco Lover’s Pass gratuits sur le site Page Tuesday Drops dans l’application Taco Bell le 3 octobre.

Taco John’s

Les membres du programme de récompenses Taco John’s peuvent obtenir un Taco Bravo gratuit pour tout achat effectué le 4 octobre.

La tortue verte

Tous les tacos salés sont à moitié prix dans les établissements participants de Greene Turtle le 4 octobre.

Qdoba

Le 4 octobre, les membres Qdoba Rewards peuvent gagner 2 fois plus de points lors de tout achat, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour planifier votre prochain repas gratuit !

