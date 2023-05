18 morts après le chavirement d’une péniche au Kerala, opérations de sauvetage en cours

Au moins 18 personnes, pour la plupart des enfants, sont mortes lorsqu’une péniche avec environ 30 passagers à bord s’est renversée et a coulé près de la plage de Tuvalthiram dans la région de Tanur du district de Malappuram au Kerala dimanche soir.

Le ministre des Sports du Kerala, V Abdurahiman, qui coordonne les opérations de sauvetage avec le ministre du Tourisme PA Mohamed Riyas, a déclaré qu’au moins 18 personnes sont mortes et étaient venues faire un tour pendant les vacances scolaires en cours.

« On pense que d’autres victimes sont coincées sous le bateau et doivent être sorties. Le bateau s’est renversé. La raison n’en est pas encore connue. La police va enquêter », a-t-il déclaré à PTI.

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances pour la perte de vies humaines dans l’accident et a annoncé une indemnisation de Rs 2 lakh chacun à la famille des victimes.

Peiné par la perte de vies due à l’accident de bateau à Malappuram, Kerala. Condoléances aux familles endeuillées. Un ex-gratia de Rs. 2 lakh du PMNRF seraient fournis au plus proche parent de chaque défunt : PM @Narendra Modi — PMO Inde (@PMOIndia) 7 mai 2023

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a exprimé ses condoléances pour la perte de vies humaines et a ordonné au collecteur du district de Malappuram de mener une opération de sauvetage d’urgence coordonnée.

Profondément attristé par la perte tragique de vies humaines dans l’accident de bateau de Tanur à Malappuram. Ont demandé à l’administration du district de coordonner efficacement les opérations de sauvetage, qui sont supervisées par les ministres du Cabinet. Sincères condoléances aux familles et amis endeuillés. — Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) 7 mai 2023

Des unités de pompiers et de police, des responsables des départements du revenu et de la santé et des habitants des régions de Tanur et Tirur du district ont été impliqués dans l’opération de sauvetage, selon le communiqué. Il a également déclaré que les ministres Abdurahiman et Riyas coordonneraient les opérations de sauvetage.

#MONTRE | Kerala: Jusqu’à présent, 18 personnes sont mortes après qu’un bateau de tourisme a chaviré près de Tanur dans le district de Malappuram au Kerala. Les opérations de sauvetage sont en cours. https://t.co/bj89L2szyW pic.twitter.com/wnksxB3WGf — ANI (@ANI) 7 mai 2023

Selon la police, l’incident s’est produit vers 19 heures.

Ceux qui ont été sortis de l’eau ont été admis dans des hôpitaux privés et gouvernementaux à proximité, a-t-il ajouté. La cause exacte de l’accident n’est pas connue à l’heure actuelle, a indiqué la police.

Avec les apports des agences