Chacun des soldats et officiers identifiés comparaîtrait devant un conseil militaire supérieur, a déclaré au Parisien le chef d’état-major des forces armées, le général François Lecointre. Tous seraient soumis à «Sanctions disciplinaires», avec les plus durs réservés aux grades les plus élevés, a-t-il ajouté.

«Je pense que plus les responsabilités sont élevées, plus l’obligation de neutralité est forte…» dit le général. Le chef d’état-major a également déclaré que ceux parmi les généraux semi-retraités qui avaient signé la lettre controversée pourraient être forcés de quitter le service militaire et de prendre une retraite complète.

«Ces généraux comparaîtront chacun devant un tribunal militaire supérieur. A l’issue de cette procédure, ce sera le Président de la République qui signera un décret le [their] retraite, » Dit Lecointre.

Une réponse aussi forte a été déclenchée par une lettre ouverte déclarant que le pays se dirige vers « guerre civile, » signé par plusieurs anciens militaires de haut rang ainsi que «Une centaine d’officiers supérieurs et plus d’un millier de soldats.» L’appel publié dans le magazine d’information conservateur « Valeurs Actuelles » a exhorté Macron à sauver la nation de l’islamisme et de la « Hordes de banlieue » d’immigrants.

L’un de ceux qui ont signé la lettre était l’ancien commandant de la Légion étrangère française, le général Christian Piquemal. Le général avait déjà suscité la controverse en participant à une manifestation contre les migrants dans la ville portuaire française de Calais qui accueillait autrefois le tristement célèbre « Jungle » camp de migrants – une source de vives tensions avec les habitants.

Piquemal a reçu une sévère réprimande personnelle de Lecointre, qui a juré de lui envoyer une lettre pour dire au général que « Il est indigne, souille l’armée et l’affaiblit en en faisant un sujet de controverse nationale. »

«Je leur refuse à tous… le droit de faire des déclarations politiques en soulignant leur rang», ajouta le chef d’état-major. Auparavant, la ministre française de la Défense Florence Parly menaçait déjà d’imposer « les sanctions » contre les officiers de haut rang impliqués dans l’affaire.

À la suite de la controverse, le gouvernement français a également présenté un nouveau projet de loi sur la lutte contre le terrorisme islamiste qui accorderait davantage de pouvoirs de surveillance aux forces de l’ordre. Le gouvernement a fait valoir qu’il rendrait les services de sécurité plus efficaces dans la lutte contre un «Menace qui est plus difficile à repérer» sans sacrifier les droits humains fondamentaux.

