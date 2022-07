18 juillet 2022 Actualités Russie-Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononce un discours depuis son bureau de Kyiv, en Ukraine, le 17 juillet. (Président de l’Ukraine)

Deux personnalités importantes du gouvernement ukrainien ont été suspendues après que leurs qualités de leadership ont été remises en question.

Dans son discours vidéo nocturne dimanche, Zelensky a semblé suggérer que le couple avait été licencié. “Aujourd’hui, j’ai pris la décision de destituer le procureur général de ses fonctions et de révoquer le chef du service de sécurité ukrainien”, a déclaré Zelensky, ajoutant que de nombreux responsables des deux départements étaient soupçonnés de trahison.

Mais Andrii Smyrnov, l’adjoint mort du bureau du président de l’Ukraine, a déclaré lundi que les deux hommes avaient été suspendus pour s’assurer qu’ils n’interféraient pas avec les enquêtes.

Zelensky décidera de soumettre ou non une motion pour les révoquer au parlement ukrainien, en fonction des résultats de l’enquête.

Les deux hauts fonctionnaires suspendus sont Iryna Venediktova – la procureure générale – et Ivan Bakanov – chef du puissant SBU ou Service de sécurité de l’État, et associé de longue date du président ukrainien.

Zelensky a déclaré que de nombreux fonctionnaires des deux départements sont soupçonnés de trahison.

« À ce jour, 651 procédures pénales ont été enregistrées concernant des activités de trahison et de collaboration d’employés des bureaux du procureur, des organes d’enquête préliminaire et d’autres organismes chargés de l’application des lois », a-t-il déclaré.

“En particulier, plus de 60 employés du bureau du procureur et du Service de sécurité de l’Ukraine sont restés dans le territoire occupé et travaillent contre notre État.”

Expliquant sa décision, Zelensky a déclaré : « Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l’État et les liens détectés entre les employés des forces de sécurité de l’Ukraine et les services spéciaux de la Russie posent de très sérieuses questions aux dirigeants concernés. . Chacune de ces questions recevra une réponse appropriée.

Zelensky a déclaré que l’ancien chef de la direction principale du service de sécurité en Crimée avait été arrêté pour suspicion de trahison.

« Tous ceux qui, avec lui, faisaient partie d’un groupe criminel qui travaillait dans l’intérêt de la Fédération de Russie seront également tenus responsables. Il s’agit du transfert d’informations secrètes à l’ennemi et d’autres faits de coopération avec les services spéciaux russes.

Les hauts responsables du SBU dans le sud de l’Ukraine ont été blâmés pour la facilité avec laquelle les forces russes ont pu capturer de vastes zones du sud dans la semaine qui a suivi l’invasion.

Zelensky a indiqué qu’il y aurait d’autres mesures.

« Les actions spécifiques et toute inaction de chaque responsable du secteur de la sécurité et des forces de l’ordre seront évaluées. L’inspection correspondante des forces de l’ordre a déjà donné les premiers résultats et se poursuivra.

Zelensky a également déclaré que le Premier ministre serait chargé d’intensifier la recherche d’un nouveau chef du Bureau national de lutte contre la corruption.

Note de l’éditeur: Ce message a été mis à jour avec les commentaires du conseiller présidentiel précisant que les deux membres du personnel ont été suspendus.