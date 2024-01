18 jeux méconnus de la ronde de division de la NFL : pourquoi chacun était important

Eh bien, la ronde de division de la NFL n’a pas manqué de drame. Après une ronde de wild-card avec cinq éruptions, trois des quatre matchs du week-end se sont soldés par la possession finale significative pour l’équipe menée. Après une poussée des Ravens en seconde période, nous avons assisté à une victoire tardive des 49ers, à une interception décisive pour les Lions et à la dernière d’une série de défaites déchirantes en séries éliminatoires pour les Bills face aux Chiefs rivaux.

Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu quelques jeux qui m’ont marqué dans chaque match, et la façon la plus simple de parler de ce que nous avons vu pourrait simplement être de parcourir ces jeux et pourquoi ils étaient intéressants. Dans certains cas, ils étaient schématiquement amusants et se distinguaient par la manière dont ils contribuaient à gagner ou à perdre la partie. Certaines séquences ont changé la donne, tandis que d’autres ont été perdues dans le mélange. Beaucoup feront allusion à la façon dont les équipes gagnantes se comporteront lors des matchs pour le titre de conférence ce dimanche.

Puisqu’il s’agit de ma chronique, j’ai choisi les pièces et les séquences qui me paraissaient les plus intéressantes par opposition à celles qui auraient pu impacter le jeu de manière plus significative. Ce n’est pas une colonne d’espérance de victoire. Vous n’avez pas besoin que je vous dise que l’interception de Jordan Love était une mauvaise décision ou que la tentative de panier de 44 verges de Tyler Bass pour égaliser le match tard n’était pas un bon coup de pied. Au lieu de cela, je souhaite examiner de plus près ce qui a motivé ces jeux et les jeux qui auraient pu compter plus que vous ne le pensez.

Je commencerai par le dernier match de la ronde, l’un des plus dramatiques de la saison. Un jour où Josh Allen a joué contrairement à son habitude et a passé la majeure partie de la soirée à jeter le ballon à court, l’un des rares tirs que le quart-arrière vedette a pris sur le terrain aurait pu finir par contribuer à coûter le match à Buffalo, même si c’était la bonne décision :

La situation: Deuxième et 9e, balle des Bills sur la ligne des 26 verges des Chiefs, 2 :00 à jouer au quatrième quart

Le jeu: Josh Allen laisse passer une réalisation facile en dessous pour tenter un coup de circuit, seulement pour que sa tentative tombe incomplète.

Avant le dernier entraînement, je pensais qu’Allen jouait quelque chose de proche du football parfait. Les Chiefs voulaient clairement retirer les gros jeux de l’attaque de passe des Bills et étaient prêts à mettre Allen au défi d’effectuer des contrôles à plusieurs reprises et de faire passer le ballon. Maintes et maintes fois, tout au long de ce match, il a réussi ces lancers. Les Bills ont couru le ballon 39 fois pour 182 verges, Allen marquant deux fois. Le coordinateur offensif Joe Brady a utilisé six joueurs de ligne offensive sur 21 snaps pour sortir Kansas City de ses sous-packages et entrer dans sa défense de base, Buffalo fonctionnant sur 19 de ces 21 snaps.