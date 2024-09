18 fois où des célébrités ont publiquement interpellé d’autres célébrités

3.

Sur son Instagram, Bébé Rexha publié une photo de messages lui demandant si elle était intéressée par « un tournage de contenu social » avec G-Eazy, taguant G-Eazy et écrivant : « Tu as mon numéro. Pourquoi ne m’envoies-tu pas un message pour me demander toi-même, espèce de perdant ingrat et coincé. Tu as de la chance que les gens t’aiment à nouveau. Parce que je pourrais parler de toutes les choses merdiques que tu as faites et de la façon dont tu m’as traité après t’avoir donné ton seul vrai coup. Au fait, la réponse est non. J’espère que tu vas bien.✌️ »