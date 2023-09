18 faits fascinants sur Indiana Jones 5 tirés du making-of Doc

À quel point le doublé d’Harrison Ford a-t-il été parfait sur le tournage de Indiana Jones et le cadran du destin? Le doublé pourrait littéralement déverrouiller le téléphone de Ford avec Identification du visage. Ce n’est là qu’un des faits fascinants, mais pas toujours essentiels, que nous avons appréciés dans un tout nouveau making-of documentaire.

Cadran du destin est maintenant disponible en téléchargement numérique et est accompagné d’un making-of documentaire d’une heure en cinq parties qui décompose le film lieu par lieu. Il y a des sections sur le prologue flashback, New York, le Maroc, la Sicile et même la finale choquante, dont une grande partie est racontée à travers des interviews inédites sur le plateau tournées pendant la réalisation du film. Oui ous verrez Ford avec co- la star Phoebe Waller-Bridge, réalisateur James Mangoldle producteur Steven Spielberg et bien d’autres se plongent dans les spoilers, les décisions, les intentions, et bien plus.

Cela vaut vraiment le détour et ce qui suit ne sont que quelques éléments qui nous semblent remarquables.