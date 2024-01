18 expositions, concerts et plus en 2024

Vous cherchez à élargir votre esprit, à vous promener dans un musée ou à vous faire plaisir les tympans cette année ?

Les musées, les organisations artistiques et les salles de spectacles de Fort Collins démarrent 2024 avec beaucoup de choses à planifier.

Alors rendez-vous à un panel d’auteurs, regardez des artistes folkloriques mexicains donner vie à une créature mystique, préparez la réouverture d’un pôle culturel ou passez une soirée avec John Cusack cette année. Voici plus d’informations sur ces événements artistiques et culturels – et bien d’autres – qui se tiendront à Fort Collins en 2024.

Grandes expositions de musée à planifier

Alébrijes

Quand: 11-31 mars

Où: Musée de la découverte de Fort Collins, 408 Mason Court

Rencontrez un être mystique au Musée de la découverte de Fort Collins plus tard cette année alors que les artistes Óscar Becerra Mora et Rubén Mica reviennent au musée pour une résidence de plusieurs semaines afin de créer un alebrije monumental, ou une sculpture d’art populaire mexicain représentant une créature fantastique. Inspirée par les animaux locaux et reconstituée avec la contribution et l’aide des membres de la communauté, l’exposition Alebrijes sera une œuvre d’art collective pour Mora, Mica et le nord du Colorado.

Henry Hargreaves : une année de meurtres

Quand: Du 26 janvier au 17 mars

Où: Musée d’art de Fort Collins, 201 S. College Ave.

L’artiste et photographe culinaire basé à Brooklyn, Henry Hargreaves, recrée les derniers repas des détenus du couloir de la mort dans cette série captivante et variée.

Masques

Quand: Du 5 avril au 7 juin

Où: Musée d’art de Fort Collins

La collecte de fonds « Masques » et l’événement artistique communautaire du Museum of Art Fort Collins reviendront ce printemps, mettant en valeur la vaste gamme de créativité et de médiums utilisés par les artistes locaux pour transformer la récolte de 2024 de formes de masques en céramique sans fioritures.

Art contemporain de l’Occident

Quand: Du 28 juin au 15 septembre

Où: Musée d’art de Fort Collins

Cette exposition présentera les œuvres des lauréats du prix triennal des Rocheuses 2023 ou des mentions honorables Suzanne Faris, Ted Laredo, Joanne Lefrak, Kimberly Noel, James Johnson et Moe Scance.

Népantla

Quand: Du 4 octobre au 5 janvier 2025

Où: Musée d’art de Fort Collins

Explorez l’entre-deux avec Nepantla, une exposition de l’artiste visuel Tony Ortega basée à Denver, conçue pour célébrer l’intersectionnalité des cultures mexicaine, autochtone et américaine.

Apparence : Armure vivante, Identité évolutive

Quand: Du 12 octobre au 6 janvier 2025

Quand: Musée de la découverte de Fort Collins

Allez en profondeur avec cette exposition spéciale centrée sur la peau. « Peau : armure vivante, identification évolutive » présente cet organe particulièrement complexe – pensez à des spécimens montrant ses propriétés adaptatives chez les animaux – et aborde le racisme, les préjugés et la discrimination à travers le prisme de l’histoire et de la science.

Le préjugé en nous

Quand: Du 30 novembre au 31 décembre

Où: Musée de la découverte de Fort Collins

Cette exposition qui suscite la réflexion s’inscrit en partie dans un projet d’engagement communautaire et en partie dans une exposition itinérante du Smithsonian. Avec « The Bias Inside Us », explorez la science et l’histoire des préjugés alors que l’exposition cherche à créer de l’empathie et à mieux comprendre les préjugés implicites.

Saison chérie :Du repostage de la Saint-Valentin à un mariage de groupe annuel, planifiez ces événements à Sweetheart City

Faits saillants de la saison du Lincoln Center

C’est peut-être une nouvelle année, mais le Lincoln Center de Fort Collins est déjà bien engagé dans sa saison 2023-24, avec des productions de Broadway, des spectacles symphoniques, des spectacles d’humour, de la danse contemporaine et, bien, la liste est longue. Avec des dizaines de représentations à venir en 2024, nous avons interrogé la salle de Fort Collins sur certains de ses spectacles les plus attendus (et pas encore complets). Remarque : les billets se vendent rapidement pour bon nombre de ces spectacles. Pour vérifier la disponibilité des billets, visitez LCtix.com.

24 janvier : MOMIX : Alice — La compagnie de danse déjà imaginative MOMIX tombe dans le terrier du lapin avec sa version d'”Alice au pays des merveilles” de Lewis Carroll. Puisque MOMIX est connu pour utiliser l’acrobatie, la danse, le mime, les accessoires et le cinéma dans ses productions, préparez-vous à vivre une véritable expérience.

26 janvier : INSTANTANÉ — Dans ce spectacle de magie époustouflant, un trio de filous du groupe d’illusionnistes sud-coréen primé SNAP joue avec l’espace et le temps en mélangeant des tours de passe-passe et leurs talents de comédien vaudevillien à la Chaplin. En tant que premier spectacle de la tournée nord-américaine de SNAP, le public du Lincoln Center aura un premier aperçu de ce spectacle inédit.

6 février :Quatuor à cordes Vitamin avec la musique de “Bridgerton” — Si vous êtes fan du hit de Netflix “Bridgerton”, alors vous n’êtes pas étranger aux crossovers classiques du Vitamin String Quartet. Bien qu’il ait figuré en bonne place dans les deux premières saisons de la série, le quatuor est connu depuis longtemps pour insuffler une nouvelle vie à la musique classique avec ses reprises de succès pop, rock et hip-hop.

16 février :Revue Black Opry — Après avoir longtemps été négligées, les contributions des artistes noirs à la musique country, blues, folk et Americana font l’objet d’un nouveau regard avec cette performance révélatrice. Découvrez une diversité de sons avec un petit groupe traditionnel « guitar pull » du Sud, où cinq artistes joueront à tour de rôle des chansons à la guitare. Avec des concerts de musique country relativement rares au Lincoln Center, profitez de ce régal musical rare.

22-24 mars : Viens de loin — Dans la semaine qui a suivi les attentats du 11 septembre, 38 avions transportant environ 7 000 passagers ont reçu l’ordre d’atterrir de manière inattendue, les bloquant dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve. L’histoire remarquablement vraie – et peu connue – a été immortalisée dans « Come From Away », une comédie musicale de Broadway qui raconte l’histoire du choc des cultures, de la nervosité et de l’humanité.

10 avril : Ledisi: La tournée Good Life — Après 20 ans sur la scène musicale, une victoire aux Grammy Awards (et 14 nominations au total) et deux tournées à guichets fermés à l’échelle nationale, la chanteuse de jazz Ledisi apporte sa voix inégalée sur la scène du Lincoln Center lors de sa dernière tournée, The Good Life.

11 avril : Une soirée avec John Cusack — Il y a plusieurs lunes, Lloyd Dobler a hissé un boombox au-dessus de sa tête et a attrapé la fille. Dans une autre bonne affaire, plus de 30 ans plus tard, le Lincoln Center a officiellement attrapé John Cusack, qui jouait Dobler dans le tube classique de 1989 “Say Anything”, pour sa dernière saison. Cusack sera au Fort Collins pour une projection de “Say Anything”, suivie d’une conversation en direct sur son illustre carrière et la réalisation du film.

11 mai : Le resplendissant Rachmaninov — L’Orchestre symphonique de Fort Collins célèbre un siècle dans la ville et couronnera le tout avec ce cinquième et dernier concert signature de sa saison spéciale. Le concert mettra en vedette le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov, interprété par le pianiste Zhu Wang et l’Orchestre symphonique de Fort Collins. Il comprendra également des danses de la Suite de danse de Béla Bartók et une représentation de la Symphonie n°2 de Johannes Brahms.

Juin: Douzième nuit — Bien qu’elle soit inscrite à la saison 2023-24 du Lincoln Center, cette production d’OpenStage Theatre & Company emmène les choses hors site et à l’extérieur. Dans le cadre des productions estivales annuelles en plein air d’OpenStage, la compagnie de théâtre locale présentera l’histoire tumultueuse d’identités cachées et d’amour déplacé de William Shakespeare au parc de Columbine Health Systems avec des représentations en soirée les 8, 14, 15 et 21 juin.

Un siècle de symphonie :Comment l’Orchestre symphonique de Fort Collins célèbre la femme derrière ses 100 ans d’histoire

Une célébration des arts littéraires

Le Fort Collins Book Fest est de retour au début de cette année, avec sa célébration annuelle de la littérature, de l’alphabétisation et de la conversation sociale prévue du 1er au 19 février. Le festival gratuit comprendra des conférences d’auteurs, des ateliers d’écriture, des lectures, des dédicaces de livres, des tables rondes et des activités pour les enfants, les adolescents et les activités créatives. Parmi les auteurs vedettes de cette année figurent l’écrivain de fiction littéraire amérindien Oscar Hokeah, dont le premier roman, “Calling for a Blanket Dance”, a remporté l’année dernière le prix Hemingway Foundation/PEN et Uma Krishnaswami, dont le travail couvre des livres d’images, des romans pour jeunes lecteurs et ses livres traditionnels. collection d’histoires, « La défense brisée : histoires du dieu hindou Ganesha ». Pour un programme complet des événements du Book Fest, visitez focobookfest.org.

Le retour d’un pôle artistique communautaire

Pour la première fois depuis des années, la lumière traversera à nouveau cet été les fenêtres historiques du centre communautaire pour la créativité de Fort Collins. Le centre – qui abrite une galerie publique, des salles de classe et des espaces de réunion pour le public et la communauté artistique locale – approche de la fin d’un projet de rénovation d’un an, avec l’espoir de rouvrir au public en juillet, selon Jim McDonald, ancien responsable culturel de la ville. Directeur des services et gestionnaire du projet.

Le centre communautaire pour la créativité, situé à l’intérieur du bâtiment historique de la bibliothèque Carnegie de Fort Collins, est fermé depuis le début du COVID-19 en 2020, a déclaré McDonald. Depuis lors, des améliorations planifiées telles que l’ajout d’un nouvel ascenseur et la modernisation du toit et des gouttières ont commencé en 2021, ainsi qu’une rénovation plus importante approuvée dans le cadre du programme d’amélioration des immobilisations communautaires de la ville de 2015, qui a été accélérée pour démarrer au début de l’année dernière.

Dans le cadre de sa rénovation, les fenêtres d’origine de la bibliothèque Carnegie ont été restaurées et rouvriront avec le centre cet été – c’est la première fois que la lumière naturelle passera à travers les fenêtres depuis qu’elles ont été fermées il y a des années, a déclaré McDonald. L’espace galerie du centre et deux grandes salles de réunion, ou « flex », ont été rénovées. Une nouvelle salle « flex » plus petite a été ajoutée à son niveau inférieur et un nouvel escalier a été installé, avec des plans pour ouvrir les réservations pour la galerie et les salles flex du centre au deuxième trimestre de cette année. McDonald a déclaré qu’il était impatient d’ouvrir le Centre communautaire pour la créativité pour des événements publics, des expositions d’art, des lectures et des réunions.

“Nous sommes ravis de voir comment la communauté, en particulier la communauté créative, souhaite utiliser cet espace”, a-t-il déclaré. “… Avant que COVID ne le ferme, il était très communautaire, et c’est ainsi que nous l’ouvrirons. encore. Nous voulons créer un espace inclusif et dynamique qui favorise un sentiment de communauté et d’appartenance.