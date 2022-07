18 erreurs dans la déclaration du secrétaire britannique à l’éducation laissent un professeur d’anglais peu impressionné

Une vidéo de la nouvelle ministre britannique de l’Éducation, Andrea Jenkyns, est devenue virale sur Internet. Le clip a vu Jenkins montrer un comportement indécent devant une foule de manifestants debout devant Downing Street. Le geste a indigné les internautes, provoquant une série de réactions sur Twitter. Plus tard, le député conservateur a présenté des excuses, pour se faire corriger par un professeur d’anglais. Andrea Jenkyns s’est rendue sur Twitter pour publier une déclaration à ce sujet expliquant comment une «foule aboyante» insultait les députés. Un professeur d’anglais a pris du temps de qualité pour corriger la réponse du ministre de l’Éducation, qui a maintenant laissé les internautes en grand écart.

Dans le communiqué officiel, Andrea Jenkyns a écrit : « Jeudi après-midi, je suis allé à Downing Street pour regarder le discours de démission du Premier ministre. Une foule hurlante à l’extérieur des portes insultait les députés en entrant, comme c’est malheureusement trop courant. Après avoir reçu d’énormes quantités d’abus de la part de certaines personnes qui étaient là au fil des ans, et j’ai également reçu sept menaces de mort au cours des 4 dernières années, dont deux au cours des dernières semaines et qui font actuellement l’objet d’une enquête policière, j’avais atteint le bout de mon fil. J’ai répondu et je me suis défendu. Pourquoi devrait-on avoir à supporter ce genre de traitement. J’aurais dû faire preuve de plus de sang-froid, mais je ne suis qu’humain.

L’enseignant a repéré une multitude de mots manquants, une pluralisation incorrecte et des temps incorrects dans la note. En plus de cela, l’enseignant a souligné des incohérences dans l’utilisation des nombres dans les formats de texte. Le professeur d’anglais a également remarqué que le ministre de l’Éducation n’avait pas ajouté de point d’interrogation là où c’était nécessaire. Dans la section des commentaires, l’enseignante a déclaré que le ministre de l’Éducation devait accorder plus d’attention à ses compétences en écriture et a écrit : « Focus Andrea ».

Jetez un œil au tweet viral ci-dessous :

Chapeau à la personne responsable. Les professeurs d’anglais agacés peuvent être assez effrayants. pic.twitter.com/q78Ua5O1Z5 —Peter Smith (@Redpeter99) 10 juillet 2022

En voyant le tweet, les internautes n’ont pu s’empêcher de faire l’éloge du professeur d’anglais qui a scolarisé Andrea Jenkins. Un utilisateur a écrit : “Vous pouvez retirer l’éducation à la femme, mais vous ne pouvez pas retirer l’éducation du ministre de l’Éducation.”

Andrea Jenkins n’a pas encore réagi au tweet viral.

