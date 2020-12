Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

La fin princesse DianaL’impact de la mode et de la culture se fait encore sentir aujourd’hui. Après la sortie de la dernière saison de La Couronne sur Netflix, qui dépeint une Diana jeune et à la mode, les gens tombent à nouveau amoureux du style de Diana. De short de motard et pulls molletonnés vintage à costumes à rayures et blazers audacieux, il ne fait aucun doute que le sens du style de Diana continuera d’influencer les générations à venir.

En attendant la prochaine saison de La Couronne, inspirez-vous du style de la princesse emblématique!

Découvrez les meilleurs looks et dupes de la princesse Diana ci-dessous.