18 août 2022 – Section locale de Shaw

Travis M. Wicks, 50 ans, de Sheffield, a été accusé de batterie domestique à 19 h 07 le 12 août au 204 E. South St à Sheffield, rapporte le bureau du shérif du comté de Bureau.

Phillip C. Barroso, 45 ans, de DePue, a été inculpé de batterie domestique à 21 h 48 le 12 août au 1650 N. Ave/2400 E. St. à Princeton, rapporte le bureau du shérif du comté de Bureau.

Catherine M. Cihocki, 46 ans, de Princeton, a été accusée d’excès de vitesse de 35 mph ou plus, d’utilisation inappropriée des voies et de DUI à 18 h 42 le 13 août sur les rues Peru et Sixth à Princeton, rapporte le bureau du shérif du comté de Bureau.

Robert K. Maloy, 33 ans, de Princeton, a été accusé d’excès de vitesse de 35 mph ou plus à 20h02 le 14 août sur les US 6 et 2500 E. Street à Princeton, rapporte le bureau du shérif du comté de Bureau.

