18 ans après Katrina, efforts déployés par les ingénieurs pour tirer les leçons des erreurs du passé

Les futurs ingénieurs ont besoin de mieux comprendre les échecs passés – et comment éviter de les répéter – une organisation à but non lucratif basée en Louisiane a déclaré mardi à l’occasion du 18e anniversaire des brèches meurtrières et catastrophiques des digues qui ont inondé la majeure partie de la Nouvelle-Orléans lors de l’ouragan Katrina.

Disposer d’ingénieurs mieux formés serait une étape importante pour garantir que des projets tels que des digues, des ponts ou des gratte-ciel puissent résister à tout, des catastrophes naturelles à l’utilisation quotidienne, a déclaré Levees.org. Fondée en 2005, l’organisation financée par des donateurs s’efforce de faire prendre conscience que Katrina était à bien des égards une catastrophe d’origine humaine. Les échecs de conception et de construction des digues fédérales ont permis à l’ouragan de déclencher l’une des catastrophes les plus meurtrières et les plus coûteuses du pays.

L’initiative de Levees.org intervient alors que l’ouragan Idalia vise la côte du golfe de Floride, menaçant des ondes de tempête, des inondations et des vents violents dans un État toujours aux prises avec les dégâts persistants causés par l’ouragan Ian de l’année dernière.

Et ce ne sont pas seulement les ouragans ou les catastrophes naturelles dont les ingénieurs doivent tirer des leçons. Rosenthal et HJ Bosworth, ingénieur professionnel membre du conseil d’administration du groupe, ont souligné d’autres échecs majeurs tels que l’effondrement du pont de l’autoroute de Minneapolis en 2007 et l’effondrement d’une passerelle dans un hôtel de Kansas City, Missouri, entre autres.

Levees.org veut s’assurer que les étudiants diplômés des programmes d’ingénierie peuvent « démontrer qu’ils sont conscients des échecs passés en ingénierie ». Le groupe s’entoure d’ingénieurs, de professeurs d’ingénierie et d’experts en travaux publics, ainsi que du grand public. Cette coalition exhortera ensuite le Conseil d’accréditation des écoles d’ingénieurs à exiger l’enseignement sur les échecs en ingénierie dans ses critères d’accréditation d’un programme.

« Ce sera un effort ascendant », a déclaré lundi Sandy Rosenthal, la fondatrice de Levees.org.

Rosenthal et son fils Stanford, alors âgé de 15 ans, ont créé l’association à but non lucratif à la suite de l’arrivée de Katrina le 29 août 2005. L’organisation a mené des campagnes de relations publiques et dirigé des expositions, notamment en s’efforçant d’ajouter les sites de brèches de digues au Registre national des lieux historiques et en transformant une maison ravagée par les inondations à proximité d’un site de brèche en musée.

Katrina s’est formée aux Bahamas et a touché terre dans le sud-est de la Floride avant de se diriger vers l’ouest dans le golfe du Mexique. Il a atteint la force de catégorie 5 en eau libre avant de s’affaiblir jusqu’à la catégorie 3 à l’atterrissage dans le sud-est de la Louisiane. Alors qu’il se dirigeait vers le nord, il a touché terre à nouveau le long de la côte du Mississippi.

Les dégâts causés par la tempête se sont étendus du sud-est de la Louisiane jusqu’à l’enclave de Floride. La côte du golfe du Mississippi a subi des dégâts importants, avec des vagues pouvant atteindre 8,5 mètres dans certaines zones. Mais ce sont les scènes de mort et de désespoir de la Nouvelle-Orléans qui ont saisi la nation. L’eau a coulé à travers des digues détruites pendant des jours, couvrant 80 % de la ville, et a mis des semaines à s’écouler. Au moins 1 833 personnes ont été tuées.