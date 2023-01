18 animaux exotiques saisis sur 3 passagers à l’aéroport de Bangalore

Des agents du renseignement fiscal ont intercepté 3 passagers en provenance de Bangkok à l’aéroport de Bengaluru et récupéré 18 animaux non indigènes.

“Des agents de la Direction des renseignements fiscaux (DRI) ont intercepté trois passagers, dont une passagère, en provenance de Bangkok à l’aéroport international de Kempegowda, à Bangalore, le 22-01-2023”, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué.

L’examen de leurs bagages enregistrés a permis de récupérer 18 animaux non indigènes (4 primates et 14 reptiles) avec l’aide des responsables du Département des forêts du Karnataka, a-t-il ajouté.

L’action de suivi rapide avec l’aide des fonctionnaires du département des forêts du Karnataka a permis de récupérer 139 autres animaux appartenant à 48 espèces différentes.

Les animaux récupérés comprennent des espèces extrêmement rares et menacées comme l’anaconda jaune et vert, le perroquet amazone à tête jaune, le moniteur du Nil, la tortue à pied rouge, les iguanes, les pythons royaux, l’alligator gar, le singe yaki, le caméléon voilé, le chien viverrin, les piones à tête blanche, etc. ont été remis au parc biologique de Bannerghatta.

Quatre personnes impliquées dans la contrebande vers l’Inde ont également été arrêtées jusqu’à présent, a-t-il ajouté.

