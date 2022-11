179 personnes sont mortes de l’approvisionnement en médicaments empoisonnés de la Colombie-Britannique en octobre

Au moins 179 autres vies ont été perdues à cause de l’approvisionnement en médicaments toxiques de la Colombie-Britannique en octobre, selon les résultats toxicologiques préliminaires du BC Coroners Service.

Il marque une baisse de 14% par rapport au nombre de décès en octobre 2021, mais une augmentation de 4% par rapport au mois précédent, lorsque 172 personnes ont fait une surdose mortelle.

Au total en 2022 jusqu’à présent, 1 827 personnes sont mortes à cause de drogues toxiques. C’est seulement neuf décès de moins qu’à la même période l’an dernier.

Trois des personnes décédées en octobre avaient moins de 19 ans. La majorité des autres décès (150) étaient répartis assez également entre les personnes âgées de 19 à 59 ans. 22 autres personnes décédées étaient dans la soixantaine et trois dans la soixantaine. L’âge de la dernière personne est inconnu.

Par autorité sanitaire, la plupart des surdoses mortelles d’octobre se sont produites à Fraser Health (55) et à Vancouver Coastal Health (53). 28 autres personnes sont décédées dans chacun de Island Health et Interior Health, et 15 personnes sont décédées dans Northern Health.

Le taux de mortalité le plus élevé a continué d’être à Vancouver avec 74,4 personnes pour 100 000. Les pires suivants étaient dans le Nord-Ouest à 67,7 pour 100 000, l’Intérieur du Nord à 60,4 pour 100 000 et Thompson Cariboo à 59,5 pour 100 000. Les taux de mortalité les plus bas étaient à Richmond avec 13 décès pour 100 000, le North Shore / Coast Garibaldi à 13,2 décès pour 100 000 et les East Kootenays à 16,5 décès pour 100 000.

En moyenne dans toute la Colombie-Britannique, 41,7 personnes sur 100 000 sont décédées à cause de l’approvisionnement en drogues toxiques en octobre. Cela équivaut à environ 5,8 décès par jour.

Tout au long de 2022, les taux de mortalité les plus élevés ont été observés à Lillooet, Cowichan Valley West, Terrace, Alberni/Clayoquot et Merritt.

Les résidences privées continuent d’être le lieu où se produisent la grande majorité des surdoses mortelles. En 2022, 83% des personnes y sont décédées, tandis que 28% sont décédées à l’intérieur d’autres résidences – telles que des refuges, des hôtels et des logements supervisés – et 16% sont décédées à l’extérieur dans des véhicules, des parcs, des rues ou des trottoirs. La seule véritable exception à cela est à Vancouver Coastal Health, où plus de personnes meurent dans d’autres résidences que dans des résidences privées.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique affirme qu’aucun décès n’a été signalé dans les sites de consommation supervisée ou de prévention des surdoses de drogue à ce jour, et qu’il n’y a aucune indication que l’approvisionnement sécuritaire prescrit contribue aux décès.

