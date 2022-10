178 personnes portant le même nom s’unissent au Japon pour établir un record du monde Guinness

Au cours du week-end, un tout nouveau record du monde Guinness a été établi pour le plus grand rassemblement d’individus portant le même nom. Dans un auditorium du quartier de Shibuya à Tokyo, pas moins de 178 personnes du nom de Hirokazu Tanaka se sont rassemblées. 164 Martha Stewarts, qui s’est réunie aux États-Unis en 2005, détenait auparavant le titre. Des personnes de tous âges et de tous milieux socio-économiques ont participé à l’événement.

L’arbitre du Guinness World Records annonce qu’il a établi un nouveau record et la foule éclate en applaudissements. Une vidéo de cet événement record est devenue virale. Le compte Twitter officiel du Guinness World Records Japan a publié cette vidéo samedi, et depuis lors, elle a eu plus de neuf lakh vues et plus de 38 000 likes.

速報 です 🌟 東京 都 渋谷 区 に 178 人 の タナカヒロカズ さん が 集まり 、 ギネス 世界 記録 「同 姓 同名 の 最大 の 集まり 更新 更新 ㊗ 達成 直後 タナカヒロカズ さん たち を ご覧 ください! 本当 に 達成 ます タナカヒロカズ さん たち を ご覧 ください! 本当 に おめでとうござい ます !! pic.twitter.com/RWeSzXHHPz — ギネス世界記録|書籍『ギネス世界記録2022』OUT NOW (@GWRJapan) 29 octobre 2022

Avant d’établir le record lors de sa troisième tentative, Hirokazu Tanaka, 53 ans, un employé d’entreprise de Tokyo, avait échoué à deux tentatives précédentes. Les Tanakas ont tenté de vaincre les Stewarts à deux reprises auparavant, le plus récemment en 2017 lorsque seulement 87 personnes se sont présentées.

Selon le journal japonais Mainichi Shimbun, Tanaka s’est intéressé aux personnes qui portaient le même nom que lui après avoir lu sur le prodige du baseball Hirokazu Tanaka en 1994. La «campagne Hirokazu Tanaka» a ensuite été créée après avoir identifié d’autres personnes portant le même nom. Les Tanakas avaient « donné l’exemple de la bêtise », a-t-il déclaré au Guardian, ajoutant : « Je ne m’attendais pas à ce que nous réalisions un record aussi ridicule.

Les hommes, vêtus de T-shirts assortis portant leurs noms, sont restés assis dans un théâtre bondé pendant cinq minutes comme l’exige Guinness jusqu’à ce qu’un représentant de l’organisation annonce un nouveau record. Le plus jeune du rassemblement, Hirokazu Tanaka, avait trois ans, tandis que le plus âgé avait quatre-vingts ans. Pour assister à l’événement, une personne a fait tout le trajet depuis Hanoï, au Vietnam, jusqu’au Japon. Pour se distinguer, chaque individu du groupe a reçu un pseudonyme basé sur ses intérêts, son travail ou sa nourriture préférée, le fondateur Tanaka étant désigné comme “Semi-Leader”.

La tentative de record du monde était initialement prévue pour 2020 pour correspondre aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, tout comme les Jeux.

