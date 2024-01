178 Palestiniens tués en 24 heures alors qu’Israël commet de nouveaux massacres à Gaza

Par l’équipe de Palestine Chronicle

178 Palestiniens ont été tués et d’autres blessés au cours des dernières 24 heures alors que la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza se poursuit.

“L’occupation israélienne a commis 15 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 178 martyrs et 293 blessés au cours des dernières 24 heures”, a déclaré le ministère palestinien de la Santé à Gaza dans un communiqué.

“De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes car les sauveteurs ne parviennent pas à les atteindre”, indique le communiqué.

L’agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté que trois civils ont été tués lorsqu’un drone militaire israélien a visé un véhicule dans lequel ils voyageaient au marché de Yarmouk, dans la ville de Gaza.

Des sources médicales ont confirmé le nombre de victimes et de blessés résultant d’une frappe aérienne israélienne visant un immeuble résidentiel dans le quartier de Zaytoun, à l’est de la ville de Gaza.

Un certain nombre de civils ont été tués et d’autres blessés par des tirs de tireurs isolés israéliens à proximité de la place Al-Katiba, au sud-ouest de la ville de Gaza.

Des avions de guerre israéliens ont mené des frappes aériennes sur le camp de réfugiés de Shati, à l’ouest de la ville de Gaza. L’attaque a entraîné des destructions massives.

Pendant ce temps, des bombardements d’artillerie israéliens ont visé le quartier d’Al-Manara, dans la ville de Khan Yunis, dans la région sud de la bande de Gaza.

Toujours à Khan Yunis, un civil a été tué et d’autres ont été blessés lors d’une frappe aérienne qui a touché le quartier d’Al-Amal, à l’ouest de la ville.

En outre, les forces navales israéliennes auraient également bombardé les zones côtières de Deir al-Balah, au milieu de l’enclave.

Des témoins oculaires ont rapporté que l’artillerie israélienne bombardait depuis plusieurs heures les environs de l’hôpital Nasser à Khan Yunis.

Les forces d’occupation israéliennes ont également continué à détruire des zones résidentielles dans les zones centrales et orientales de Khan Yunis, entraînant de nouveaux déplacements et pertes de logements pour une population déjà vulnérable.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 25 105 Palestiniens ont été tués et 62 681 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre. Les estimations palestiniennes et internationales indiquent que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

(PC, WAFA)