17 sandales décontractées pour femmes pour l’été: Tory Burch, Jack Rogers et plus

Le chemin entre vos pantoufles pandémiques et vos sandales d’été peut être cahoteux. Heureusement, de nombreux détaillants et marques ont votre dos – ou vos pieds, dans ce cas. Les styles de cette année sont autant une question de confort que de mode. Des talons séduisants aux plates-formes tendance en passant par les diapositives sportives, ces 17 sandales vous aideront à sortir avec style – sans ampoules – cette saison.

1. Ces mules Madewell

Crédits: Madewell Le talon de 2 pouces de ces sandales Madewell offre juste la bonne quantité de portance.

Élégantes et minimalistes, ces mules en cuir ont deux larges bretelles, un talon carré en bois et des panneaux élastiques cachés qui les rendent portables dès la sortie de la boîte. Le rembourrage «cloud lift» offre une sensation de confort supplémentaire. Ils sont disponibles en noir et beige vintage, et sont disponibles dans les tailles entières et demi pour femmes de 5 à 11.

Bénéficiant d’une note élevée de 4,7 étoiles, ces sandales ont été nommées «chaussures parfaites» par les critiques pour les vacances et tous les jours. De nombreux critiques aiment la façon dont ils se marient avec tout ce qui se trouve dans leurs placards, des robes plus chics aux shorts décontractés.

Obtenez la sandale Kiera Mule de Madewell pour 128 $

2. Ces sandales Target brillantes

Crédit: Target Ces chaussures sont aussi ensoleillées qu’un après-midi d’été.

Cette glissière à bout ouvert arbore un joli nœud pour une touche féminine. Le style aéré est léger et confortable, tandis que le jaune joyeux avec des passepoils blancs est exactement ce que la saison estivale a ordonné. Les sandales Target sont disponibles dans des tailles entières pour femmes de 5 à 12. Elles ont une note presque parfaite de 4,9 étoiles, une personne les qualifiant de «les plus mignonnes et les plus confortables que j’ai portées».

Obtenez les sandales Lorelei Crossband Bow de Target pour 14,99 $

3. Ces diapositives de Sam Edelman

Crédits: Sam Edelman Vous pouvez les porter toute la journée, tous les jours.

Un peu matelassées et très polyvalentes, ces sandales se déclinent dans toutes les combinaisons de cuir, de daim et de tissu. Les bretelles épaisses offrent confort et sécurité tandis que la conception simple ne distrait pas de vos tenues d’été (à moins que vous ne le vouliez — bonjour, imprimé zèbre!). Disponibles en 16 couleurs, les chaussures se déclinent en taille complète et demi pour femme 5 à 11.

Ces diapositives sont très confortables, un acheteur satisfait affirmant: «C’est la chaussure la plus confortable! Je le porte tous les jours et ça va parfaitement avec tout.

Obtenez la sandale Sam Edelman Gala Slide d’Amazon à partir de 47,95 $

4. Ces sandales preppy Jack Rogers

Crédits: Jack Rogers Jack Rogers est approuvé par la Première Dame.

Jackie Kennedy a mis Jack Rogers sur la carte dans les années 60 et les sandales sont restées un aliment de base dans la culture de la préparation depuis. Chaque paire est fabriquée à la main à partir de cuir souple avec le point de fouet, les œillets et les rondelles décorant le string. Avec 11 couleurs au choix, y compris le liège naturel, l’or métallisé et le turquoise, les sandales sont disponibles dans des tailles entières et demi pour femmes de 5 à 12.

Les célébrités Reese Witherspoon, Selma Blair et Whitney Port ont été repérées à plusieurs reprises à Jack Rogers. La rédactrice en chef de Review, Amanda Tarlton, possède et aime elle-même trois paires – c’est l’une des tendances du style du Sud qu’elle s’est accrochée depuis ses années de vie en Caroline du Nord.

Obtenez la sandale plate Jacks de Jack Rogers pour 128 $

5. Ces espadrilles Skechers confortables

Crédits: Skecher Vous connaissez Skechers pour les baskets mais il vend aussi des sandales.

Cette sandale à enfiler vise à maximiser le confort sans compromettre le style. La tige en tissu élastique et en toile se déplace avec votre pied, tandis que la semelle intérieure en mousse à mémoire de forme ajoute un soutien et un amorti. Bonus: pour chaque paire de chaussures Bobs vendue, Skechers dit qu’il fera un don à des organisations de protection des animaux. Disponibles en beige, ardoise et blanc cassé, les sandales sont disponibles dans des tailles entières et demi pour femmes de 5,5 à 10.

Un critique a fait le meilleur compliment aux espadrilles, en disant: « Ce sont quelques-unes des chaussures les plus confortables que j’ai jamais mises sur mes pieds. »

Obtenez la sandale Bobs Desert Kiss de Skechers pour 55 $

6. Ces cales Athlefit

Crédits: Athlefit Choisissez parmi des couleurs unies de base ou des impressions éclatantes.

Cette sandale espadrille épaisse a un style «aller grand ou rentrer à la maison» avec une épaisse semelle plateforme en jute tressé, deux clous énervés et une large bride à la cheville. Il est disponible dans des tailles entières et demi pour femmes allant de 5,5 à 10,5. Notre éditeur de style a acheté une paire au printemps dernier et les a portées tout l’été (et prévoit de le faire encore cette année). Elle aime que la plate-forme offre un soutien confortable tandis que la sangle maintient la chaussure en toute sécurité sur son pied.

Obtenez les sandales à plateforme compensée Athlefit pour femmes d’Amazon pour 29 $

7. Ces sandales Steve Madden de style grec

Crédits: Steve Madden Perles ou clous: c’est votre choix avec ces sandales Steve Madden.

La sandale gladiateur ne va nulle part cette saison, sauf dans votre placard avec cette version embellie de Steve Madden. Combinant des bretelles fines et délicates avec des clous métalliques, des strass ou des perles, cette chaussure est à la fois féroce et féminine. Il est disponible dans une variété de couleurs et de tailles entières et demi pour femmes de 5 à 11.

Plus de 2600 critiques ont attribué aux sandales une note de 4,6 étoiles. «Normalement, je ne dépenserais pas autant en chaussures et encore moins en sandales», dit une personne. « Cela dit, ils sont géniaux! Confortables, fidèles à la taille et vont avec tout. Ils sont parfaits. «

Obtenez la sandale plate de voyage Steve Madden d’Amazon à partir de 52 $

8. Ces tongs Tory Burch

Crédits: Tory Burch Ces sandales Tory Burch se vendent constamment chez des détaillants comme Nordstrom.

La sandale Miller de Tory Burch a une célébrité envieuse et des abonnés Instagram qui incluent Jessica Alba, Jennifer Lawrence et Emma Roberts. Les tongs sont conçues pour le confort avec une tige d’orteil gainée de cuir et une semelle en caoutchouc. Votre décision la plus difficile, en dehors de l’investissement, est de choisir votre paire, car elles sont disponibles dans une multitude de jolies couleurs et de matériaux de qualité, du caoutchouc métallique à la peau de veau classique. Ils viennent dans les tailles entières et demi pour femmes 4 à 13.

Avec des notes presque parfaites, les critiques la qualifient de sandale de tous les jours décontractée qui «épouse le pied» et a une apparence et une sensation «légères et aérées».

Obtenez la sandale Tory Burch Miller Thong de Nordstrom pour 198 $

9. Ces Birkenstocks à la mode

Crédits: Birkenstock Il existe peu de chaussures aussi reconnaissables que les Birkenstocks.

Birkenstocks ne se démodera (apparemment) jamais. Peut-être est-ce la conception confortable à trois sangles, la semelle anatomique en liège-latex ou la tige durable «Birko-Flor». Quoi qu’il en soit, il a conquis le cœur (et les pieds) de plus de 3200 acheteurs Amazon. Les sandales Florida sont disponibles en 17 couleurs et les femmes entières et demi-tailles 4 à 12,5.

Obtenez les sandales Birkenstock Florida d’Amazon à partir de 99,95 $

10. Ces plates-formes Crocs

Crédits: Crocs Si vous aimez les sabots Crocs, vous adorerez aussi les sandales.

Crocs a fait un grand retour cette année, y compris cette nouvelle itération sandale des chaussures populaires, qui présente une plate-forme épaisse et un design à lanières. Il est fabriqué avec la mousse LiteRide, signature et sensationnellement confortable de Crocs, et une tige Matlite flexible, ce qui le rend suffisamment confortable pour être porté pendant des heures. La chaussure est disponible en six couleurs et en tailles entières pour femmes de 4 à 11.

L’un de ses plus de 1000 critiques décrit le port de la sandale comme «j’ai l’impression de marcher sur des guimauves».

Obtenez le Brooklyn Low Wedge de Crocs pour 54,99 $

11. Ces diapositives à talons chinoises

Crédit: Chinese Laundry Le talon bas de 3 pouces vous donne une hauteur facile à marcher.

Ces sandales à glissière associent un talon carré tendance à une boucle vintage. Disponibles en deux matériaux (plastique et daim) et en 11 couleurs et imprimés, dont peau de serpent, sorbet et transparent, les chaussures sont suffisamment polyvalentes pour passer du jour à la nuit et sont disponibles dans des tailles complètes et demi pour femmes de 5,5 à 10.

« Non seulement ces sandales sont super mignonnes, mais elles sont également très confortables », déclare un fan. « Le talon est juste à la bonne hauteur et la taille est parfaite. »

Obtenez la sandale chinoise Yippy Slide Sandal d’Amazon pour 59,95 $

12. Ces sandales polyvalentes Dolce Vita

Crédits: Dolce Vita Le bout carré en fait un choix unique.

Imprimé animalier, cuir naturel, métallisé ou lucite, pourquoi ne pas tous les porter? Clin d’œil à l’indécision, cette sandale est une façon ludique d’incorporer différentes combinaisons de couleurs et de motifs. Vous avez le choix entre six styles multi-texturés et colorés dans les tailles entières et demi pour femmes 5 à 11.

Selon les acheteurs, vous pouvez vous attendre à des compliments constants de cette paire inattendue. « Celles-ci sont absolument magnifiques et très confortables », se réjouit une personne. « Certainement mon nouveau plat préféré, tout au long de la journée. »

Obtenez la sandale Dolce Vita Isa de DSW pour 55 $

13. Ces plates-formes volumineuses de Dr. Martens

Crédit: Dr Martens Dr. Martens ne fabrique pas seulement des bottes de combat, il fabrique également des sandales.

Connue pour ses bottes de combat avant-gardistes, Dr.Martens allège les choses avec ces sandales de style gladiateur, dotées de la semelle à crampons classique. Ils sont fabriqués avec du cuir lisse et un détail de dentelle accrocheur et ont des bretelles réglables pour s’adapter à toutes les tailles et formes de pieds. Disponibles en noir et blanc, les Docs sont disponibles dans les tailles entières pour femmes 5 à 10.

«J’adore tellement ces chaussures», dit une personne. « Ils sont très confortables parce que vous pouvez tirer les ficelles pour maintenir votre pied en place et la semelle épaisse est légère. »

Obtenez la sandale Dr.Martens Nartilla Gladiator d’Urban Outfitters pour 80 $

14. Ces lanières du peuple libre

Crédit: Free People Celles-ci ressemblent à des pantoufles que vous êtes autorisé à porter hors de la maison.

Si vous pouviez résumer les chaussures à la maison de 2020, ce seraient ces sandales à lanières Vicenza. Embrassant la tendance des doudounes douillettes qui se répand partout, les tongs minimalistes sont dotées de bretelles audacieuses qui se déclinent en cinq couleurs et donnent l’impression de petits nuages ​​sur vos pieds. Et heureusement pour 2021, la semelle en caoutchouc peut également être portée à l’extérieur. Les sandales sont disponibles dans des tailles entières pour femmes de 6 à 11.

Obtenez les sandales Vicenza Puffy Thong de Free People pour 98 $

15. Ces toboggans gonflés Roam

Crédit: Roam Ils sont comme votre doudoune préférée, mais sous forme de tongs.

Sur les talons des diapositives en fourrure popularisées par les blogueurs de style, les sandales bouffantes à volume élevé de Roam sont tout aussi convoitées. Ils sont faits de vinyle souple, de mousse dense et de néoprène pour une ambiance sportive tendance. L’assise plantaire moulée signifie que vous pouvez vous promener confortablement – jeu de mots prévu – chez ces bébés n’importe où et partout. Disponibles dans des matériaux vegan qui imitent le daim et le cuir, ils sont disponibles en 16 couleurs dans les tailles entières pour femmes 6 à 11.

Obtenez les sandales gonflées de Roam pour 137 $

16. Ces sandales caritatives Toms

Crédits: Toms Les fans disent que les sandales Toms sont très sous-estimées.

Toms est célèbre pour son modèle One for One: pour chaque paire de chaussures achetée, la marque en fait don à une personne dans le besoin. Cela vaut également pour ses sandales, comme cette paire à lanières. La semelle intérieure coussinée des chaussures est associée à une tige en daim, une sangle à boucle réglable et une semelle extérieure en caoutchouc durable. Le résultat est des notes élevées à la fois dans le style et la substance. Les sandales sont disponibles en quatre couleurs – y compris un imprimé guépard nouvellement sorti – et des tailles entières et demi pour femmes de 5 à 12.

Obtenez la sandale Sicily de Toms pour 69,95 $

17. Ces sandales pantoufles Ugg

Crédits: Ugg Les Uggs ne sont plus seulement pour l’hiver grâce à ces toboggans.

Pouvez-vous porter des Uggs en été? Oh oui! La bride de talon et la conception à bout ouvert de cette glissière confortable ajoutent une touche de temps chaud à la célèbre tige en peau de mouton douce d’Ugg. Ils sont disponibles en 16 couleurs – peep la version à bracelet en cristal, aussi – et viennent dans les tailles entières pour femmes 5 à 12.

Avec 3000 critiques élogieuses, ce sont les sandales par excellence lorsque vous n’êtes pas prêt à abandonner les pantoufles de la saison dernière. Un critique a déclaré qu’ils «avaient l’impression de marcher sur un tapis épais», et plusieurs ont déclaré qu’ils achèteraient absolument à nouveau.

Obtenez la sandale Ugg Oh Yeah d’Amazon à partir de 99,95 $

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.