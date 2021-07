17 organisations artistiques de New York font partie de celles qui reçoivent 30 millions de dollars

« Je pense que maintenant nous prenons vraiment le temps de voir ce que nous pouvons faire qui a de la longévité », a déclaré Tequame. « Et pas seulement être réactif, mais vraiment proactif et avoir une véritable stratégie tournée vers l’avenir. »

Heryte Tequame, directrice adjointe de la communication et des projets numériques du musée, a été choisie comme collaboratrice dans ce que l’on appelle le programme Digital Accelerator et sera en charge de développer un projet numérique de son choix. Dans une interview, elle a déclaré qu’en 2020, le musée « a réalisé où nous devions étendre notre capacité et investir davantage ».

Le Queens Museum fait partie des 46 organisations culturelles à but non lucratif sélectionnées pour un nouveau programme de 30 millions de dollars par Bloomberg Philanthropies qui vise à soutenir l’amélioration de la technologie dans les groupes et à les aider à se stabiliser et à prospérer à la suite de la pandémie. Un Bloomberg Tech Fellow est nommé dans chaque organisation, ont annoncé mardi les philanthropes.

Un autre récipiendaire, Harlem Stage, a choisi Deirdre May, directrice principale du contenu numérique et du marketing, comme collègue technologique.

Ce centre des arts du spectacle – qui se concentre en grande partie sur les artistes de couleur – vise à utiliser l’aide en partie pour augmenter l’accessibilité, a déclaré Patricia Cruz, sa directrice générale et directrice artistique, dans une interview. « Les personnes qui ne peuvent pas quitter leur domicile, par exemple, pourraient voir certaines des meilleures performances artistiques qui pourraient être réalisées », a déclaré Cruz, car « c’est le cœur de ce que nous faisons ».

Les 46 organisations sélectionnées pour le programme comprennent des organisations à but non lucratif aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Parmi eux, 26 se trouvent aux États-Unis, et 17 d’entre eux se trouvent à New York, dont l’Apollo Theatre, la Ghetto Film School et le Tenement Museum. La directrice générale de Bloomberg Philanthropies, Patricia E. Harris, a déclaré dans un communiqué que lorsque la pandémie a frappé, les organisations culturelles ont dû faire preuve de créativité pour garder leurs portes (virtuelles) ouvertes.

« Nous sommes maintenant ravis de lancer le programme Accelerator pour aider davantage d’organisations artistiques à soutenir les innovations et les investissements », a déclaré Harris, « et à renforcer les pratiques technologiques et de gestion qui sont la clé de leur succès à long terme. »

Comme l’a dit Cruz de Harlem Stage, « Nous sommes prêts à être accélérés. »