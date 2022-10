17 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Poncy est un chat de 9 ans très bavard et doux qui est positif pour le FIV et la leucémie féline. Il a besoin d’une maison sans enfants et sans autres chats. Il est très affectueux et adore manger et se faire caresser. Pour rencontrer Poncy, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.

Poncy est un chat de 9 ans très bavard et doux qui est positif pour le FIV et la leucémie féline. Il a besoin d’une maison sans enfants et sans autres chats. Il est très affectueux et adore manger et se faire caresser. Pour rencontrer Poncy, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Brodie est un très gentil bébé de 4 mois qui est positif pour la leucémie féline. Il est affectueux et ronronne tout le temps. Il doit être le seul chat de la maison ou vivre avec d’autres chatons FeLV positifs. Pour rencontrer Brodie, veuillez appeler Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.

Brodie est un très gentil bébé de 4 mois qui est positif pour la leucémie féline. Il est affectueux et ronronne tout le temps. Il doit être le seul chat de la maison ou vivre avec d’autres chatons FeLV positifs. Pour rencontrer Brodie, veuillez appeler Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Marlo est un grand mélange de terrier qui est doux et idiot. Elle est amicale avec les nouvelles personnes et s’entend bien avec ses compagnons de chenil. Marlo adore jouer, elle aura donc besoin d’un compagnon chien actif. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Marlo est un grand mélange de terrier qui est doux et idiot. Elle est amicale avec les nouvelles personnes et s’entend bien avec ses compagnons de chenil. Marlo adore jouer, elle aura donc besoin d’un compagnon chien actif. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Doug est un grand chat domestique à poil court qui est doux et très doux. Il a besoin d’une maison où il peut faire des câlins, faire la sieste et observer les oiseaux. Doug s’entend bien avec les autres chats. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Doug est un grand chat domestique à poil court qui est doux et très doux. Il a besoin d’une maison où il peut faire des câlins, faire la sieste et observer les oiseaux. Doug s’entend bien avec les autres chats. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Sissy est un terrier bringé de 2 ans. Elle est extravertie et active – elle aime faire de longues promenades et jouer avec ses jouets. Elle a besoin d’une maison avec une grande cour pour courir et jouer. Elle aime les gens et les enfants et serait un chien de famille formidable. Elle joue bien avec d’autres chiens dans des environnements neutres, mais ferait mieux en tant que seul chien de la maison. Pour rencontrer Sissy, envoyez un e-mail à Dogadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Sissy est un terrier bringé de 2 ans. Elle est extravertie et active – elle aime faire de longues promenades et jouer avec ses jouets. Elle a besoin d’une maison avec une grande cour pour courir et jouer. Elle aime les gens et les enfants et serait un chien de famille formidable. Elle joue bien avec d’autres chiens dans des environnements neutres, mais ferait mieux en tant que seul chien de la maison. Pour rencontrer Sissy, envoyez un e-mail à Dogadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Sheena est une tabby de 1 an qui a été abandonnée dans le sud. C’est une fille délicate et élégante, pesant moins de 6 livres. Sheena est amicale et extravertie – elle approche facilement de nouvelles personnes à la recherche d’animaux de compagnie et d’attention. Elle a besoin d’une maison sans chiens. Son attitude douce en fera un merveilleux compagnon de chat. Pour rencontrer Sheena, envoyez un e-mail à catadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Slinky a environ 6 ans et pèse 16 livres. Il est doux, marche bien en laisse et s’entend bien avec les autres chiens. Pour rencontrer Slinky, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à l’adresse hopefultailsadoptions@outlook.com. Visite Hopefultailsanimalrescue.org.

Slinky a environ 6 ans et pèse 16 livres. Il est doux, marche bien en laisse et s’entend bien avec les autres chiens. Pour rencontrer Slinky, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à l’adresse hopefultailsadoptions@outlook.com. Visitez le site hopefultailsanimalrescue.org. (Photo gracieuseté de Hopeful Tails Animal Rescue)

Tanner a environ 6 ans et pèse 17 livres. Il adore jouer avec son jouet préféré et le transporter. Il marche bien en laisse et s’entend bien avec les autres chiens. Pour rencontrer Tanner, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à hopefultailsadoptions@outlook.com. Visite Hopefultailsanimalrescue.org.