17 Mumbaikars participeront au championnat asiatique de gymnastique acrobatique, Ouzbékistan

Surmontant les défis financiers et autres difficultés, 17 jeunes gymnastes de Mumbai ont été sélectionnés pour représenter l’Inde au Championnat asiatique de gymnastique acrobatique qui se tiendra en Ouzbékistan en octobre, a déclaré jeudi un responsable.

Les étudiants-gymnastes – âgés de 13 à 28 ans – qui ont réussi à se démarquer sont originaires du Shree Narayanrao Acharya Vidyaniketan de Lokmanya Shikshan Sanstha, (LSSSNAV) Chembur, un centre de formation en gymnastique acrobatique.

Il s’agit de : Bhostekar Yadnyesh, Khannukar Samarth, Uniyal Namoh et Gosavi Ashwin (13-17), qui participeront à l’équipe junior de la délégation indienne de 46 personnes qui se rendra à Tachkent.

Un autre groupe de 13, à savoir : Jagdale Rutuja, Ekhande Priti, Khasase Aditya, Gosavi Akash, Gurav Achal, Renavkar Ashutosh, Dhokale Akshata, Patil Arna, Borade Sonali, Mahavar Naman, Borade Ritesh, Kothekar Kunal et Gore.

Prashant (15-28) concourra dans la catégorie Senior.

Les gymnastes sélectionnés représentent différentes écoles et comprennent également des professionnels en activité qui ont été formés par l’entraîneur de renommée mondiale, Rahul Sasane, lauréat du prix Shiv Chhatrapati, et ses deux entraîneurs adjoints.

Yogesh Pawar (également lauréat du prix Shiv Chhatrapati) et Sunil Ranpise (avec plusieurs distinctions et honneurs), ont déclaré les responsables.

Pawar a déclaré que de nombreux gymnastes ont surmonté de nombreux obstacles et difficultés, viennent de milieux financiers modestes, manquaient d’infrastructures et de commodités appropriées, mais sont déterminés à atteindre l’excellence et à participer au méga-événement à Tachkent, en Ouzbékistan, du 18 au 20 octobre.

En fait, même les entraîneurs forment ces étudiants depuis des années sans facturer de frais ni de rémunération pour garder les coûts sous contrôle, et tous servent d’inspiration pour accepter les défis avec la détermination d’apporter la gloire à la nation sur la scène internationale.

