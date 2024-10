17 morts après une frappe israélienne contre une école transformée en refuge à Gaza, selon un hôpital

Au moins 17 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués jeudi dans une frappe israélienne contre une école du camp de Nuseirat, dans la partie centrale de la bande de Gaza, où s’abritaient des personnes déplacées par les combats, a indiqué l’hôpital Al-Awda de Nuseirat.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé un centre de commandement et de contrôle du Hamas intégré dans un complexe autrefois utilisé comme école à Nuseirat.

Les espoirs selon lesquels l’assassinat du leader du Hamas, Yahya Sinwar, pourrait ouvrir la voie à la fin des combats ont jusqu’à présent été déçus, malgré un chœur international exhortant Israël à saisir cette opportunité.

Dans la partie nord de l’enclave, où la zone autour de la ville de Jabalia a été la cible d’une opération qui a duré plusieurs semaines, l’armée a déclaré avoir évacué un grand nombre de personnes et arrêté plus de 200 militants présumés.

Un résident a déclaré que l’école hébergeait des personnes qui avaient perdu leur maison.

« Tout le monde dans l’école est constitué de civils », a déclaré Umm Mohamed Aloush au vidéaste indépendant Mohammed El Saife de CBC News.

De la fumée s’échappe d’une école abritant des personnes déplacées suite à une frappe israélienne à Nuseirat jeudi. (Khamis Al-Rifi/Reuters)

Jeudi, les médecins de l’hôpital indonésien, l’un des trois établissements encore en activité dans la région, ont déclaré qu’un de leurs collègues avait été tué par des tirs israéliens et qu’un autre avait été arrêté alors qu’il se rendait à son travail.

Les responsables de la santé des trois hôpitaux, qui affirment être à court de fournitures médicales, de nourriture et de carburant, ont refusé les ordres israéliens d’évacuer les installations ou de laisser les patients sans surveillance.

Le Service civil d’urgence a déclaré que les attaques israéliennes contre son personnel avaient provoqué une suspension de leurs opérations. Trois de ses membres ont été blessés et cinq autres ont été arrêtés par l’armée tandis que leur seul camion de pompiers a été bombardé par un char.

S’exprimant lors d’une nouvelle conférence jeudi, le porte-parole des services de secours a déclaré que les habitants de ces zones se retrouvaient « sans services humanitaires, médicaux ou de secours ».

L’opération dans le nord a alimenté les craintes parmi les Palestiniens que les forces israéliennes nettoient la zone afin de créer une zone tampon inhabitée pour l’armée après la guerre ou pour ouvrir la voie au retour des colons qui se sont retirés de Gaza en 2005.

REGARDER | Une frappe militaire israélienne frappe une école transformée en abri à Gaza : Une frappe israélienne frappe l’école de Nuseirat transformée en camp où s’abritaient des femmes et des enfants Une frappe israélienne a tué des femmes et des enfants jeudi, selon un témoin oculaire, à l’école des martyrs de Nuseirat, dans le centre de Gaza. L’ancienne école servait de camp pour les personnes déplacées. Israël a déclaré avoir touché un centre de commandement du Hamas dans l’enceinte.

Israël a nié de tels projets et accuse le Hamas d’entraver l’évacuation des civils pour fournir une couverture à ses propres forces, ce que le Hamas nie à son tour.

Alors que la guerre entre dans sa deuxième année, le bilan de la campagne israélienne à Gaza approche les 43 000 morts, avec une enclave densément peuplée en ruines et la quasi-totalité de sa population déplacée.

Israël, qui a lancé la campagne en représailles à l’attaque menée par le Hamas contre Israël l’année dernière, qui a tué quelque 1 200 personnes et vu plus de 250 otages emmenés à Gaza, a déclaré qu’elle se poursuivrait jusqu’à ce que le Hamas soit complètement démantelé en tant que puissance militaire et gouvernementale et les otages reviennent.

Mais il n’a formulé aucun plan clair pour l’avenir de Gaza après la guerre et les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu semblent être au point mort.

Le Hamas, qui n’a pas encore nommé de successeur à Sinwar, a déclaré que des délégations se rendaient en Turquie, au Qatar et en Russie et étaient en contact avec l’Égypte, les Nations Unies et l’Iran.