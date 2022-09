De nouvelles recherches suggèrent qu’au moins 17 millions de personnes à travers l’Europe et l’Asie centrale ont souffert d’un long Covid au cours des deux premières années de la pandémie. Filadendron | E+ | Getty Images

Au moins 17 millions de personnes en Europe ont souffert du “long Covid” au cours des deux premières années de la pandémie de coronavirus, selon une nouvelle étude publiée mardi par l’Organisation mondiale de la santé. Environ 10% à 20% de tous les cas de Covid-19 signalés en 2020 et 2021 dans la région ont entraîné des effets persistants d’une durée d’au moins trois mois, avec des symptômes allant de la fatigue chronique au brouillard cérébral et à l’essoufflement, selon le rapport. Les femmes étaient également deux fois plus susceptibles que les hommes de vivre une longue période de Covid. Parmi les cas graves entraînant une hospitalisation, une femme sur trois a développé des symptômes à long terme. La recherche, qui a été menée par l’Institute of Health Metrics and Evaluation de la faculté de médecine de l’Université de Washington, concerne la région Europe de l’OMS, qui abrite près de 900 millions de personnes dans 53 États d’Europe et d’Asie centrale.

Long Covid fait référence à une gamme d’effets à moyen et à long terme qui peuvent survenir à la suite d’une infection à Covid. Ceux-ci peuvent inclure la fatigue, l’essoufflement et les dysfonctionnements cognitifs, tels que la confusion et l’oubli. La santé mentale de certaines personnes peut également être touchée, directement ou indirectement. Alors que la majorité des gens se remettent complètement de Covid, le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a déclaré que les résultats soulignent le besoin urgent de plus d’analyses et d’investissements dans la surveillance des effets prolongés de la maladie. “Des millions de personnes dans notre région, à cheval sur l’Europe et l’Asie centrale, souffrent de symptômes débilitants plusieurs mois après leur première infection au Covid-19”, a déclaré Kluge.