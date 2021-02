1,7 million de personnes supplémentaires doivent se protéger en raison du risque Covid

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

1,7 million de personnes de plus doivent protéger par la nouvelle calculatrice du NHS

Environ 1,7 million de personnes seront ajoutées à la liste de protection en Angleterre, après que les experts aient développé un algorithme qui a identifié plus d’adultes à risque grave de Covid-19. Selon les responsables de la santé, des lettres du NHS arriveront imminemment pour dire aux gens qu’ils devraient protéger, rejoignant environ 2,2 millions de personnes déjà sur la liste en Angleterre. Cela intervient alors que de nouvelles données montrent que le nombre de personnes testées positives pour les anticorps augmente à travers le Royaume-Uni à mesure que le déploiement du vaccin s’accélère. La prévalence était la plus élevée chez les plus de 80 ans, mais il y avait un rappel que le programme de vaccination est toujours confronté à de sérieux défis alors que la DJ de la BBC, Jo Whiley, a révélé son tourment déchirant après avoir reçu un coup devant sa sœur handicapée dont le foyer de soins a été verrouillé en raison d’une épidémie de Covid.

Pendant ce temps, le « retour progressif et progressif à l’école » se déroulera en Ecosse comme prévu à partir de lundi, a confirmé Nicola Sturgeon. Les enfants âgés de quatre à sept ans et les élèves du secondaire qui doivent effectuer des travaux pratiques retourneront à l’école à partir du 22 février – deux semaines avant les élèves anglais. Le SNP espère que le retour se passera mieux que le premier jour de son programme de quarantaine hôtelière, où les premiers arrivants internationaux ont été autorisés à partir après seulement un jour en raison d’une faille.

Une vidéo de la princesse de Dubaï révèle une situation d’otage

La fille du dirigeant de Dubaï qui a tenté de fuir le pays en 2018 a été « retenue en otage » dans une villa entourée par la police, selon des vidéos secrètes de ses amis. La princesse Latifa Al Maktoum a fait un certain nombre d’accusations dans les vidéos, obtenues par l’émission Panorama de la BBC, qui ont été enregistrées dans la salle de bain de la villa parce que c’était « la seule porte qu’elle pouvait verrouiller ». Dubaï et les Émirats arabes unis ont précédemment déclaré qu’elle était en sécurité sous la garde de sa famille, selon la BBC. Cliquez ici pour regarder la vidéo.

Recette de crêpes facile de Mary Berry pour tous les novices

Poêles à frire à portée de main! Pancake Day est arrivé et des chefs amateurs du pays mettront à l’épreuve leurs talents de retourneur. Mais si vous ne savez pas par où commencer, Mary Berry a mis au point cette recette de crêpes facile, avec seulement trois ingrédients, qui est parfaite pour tout novice. Bien sûr, tout le plaisir est dans les garnitures. Découvrez ces 10 garnitures et idées de garnitures faciles pour les gourmands et les gourmands. Lisez la suite pour les meilleures recettes de crêpes végétaliennes et voici un rappel des origines du mardi gras.

‘Oprah spécial’ | Le duc et la duchesse de Sussex se résignent à contrecœur à perdre leur patronage royal, le Télégraphe comprend, comme une source proche du couple a insisté sur le fait que leur interview à la télévision d’Oprah Winfrey n’était pas acceptée comme une forme de vengeance. Découvrez comment l’animateur américain du salon de discussion a joué le long jeu pour remporter le « spécial Oprah » et Stephen Armstrong décrit comment cela montre qui est le public préféré du couple.

Partout dans le monde: plus d’accusations contre Suu Kyi

Le dirigeant déchu du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été frappé d’une autre accusation aujourd’hui, après que l’armée a imposé une deuxième coupure d’Internet consécutive pendant la nuit dans le but de réduire un soulèvement anti-coup d’État. Au cours des deux semaines qui se sont écoulées depuis que les généraux ont évincé Suu Kyi et placé le chef civil en résidence surveillée dans la capitale administrative Naypyidaw, les grandes villes et les villages isolés ont été en révolte ouverte. Regardez les manifestants allongés sur les voies ferrées et les véhicules blindés à Yangon.

