17 manifestants tués au Pérou alors que les dirigeants se préparent à une “bataille sans fin” contre le gouvernement

Dans le sud du Pérou, une région minière qui a été secouée par des manifestations meurtrières contre l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo, les dirigeants de la contestation se disent prêts à une “bataille sans fin” contre le gouvernement, menaçant de déstabiliser la nation andine profondément divisée.

Dix-sept manifestants ont été tués lundi dans la province méridionale de Puno au cours de la pire journée de violence depuis la destitution dramatique du président de gauche le 7 décembre, qui a fait au total 39 morts lors de manifestations et sept autres dans des accidents connexes.

La colère dans le sud des Andes devrait s’intensifier, ont déclaré à Reuters les dirigeants de la manifestation, un risque majeur pour les entreprises du deuxième producteur mondial de cuivre, qui abrite de grandes mines, notamment Las Bambas de MMG Ltd. et Cerro Verde de Freeport-McMoRan.

“C’est une bataille sans fin”, a déclaré Edgar Chura, chef du groupe de protestation Puno Defence Front avant les affrontements de lundi, un point de vue partagé par d’autres dirigeants de la contestation.

Chura a déclaré qu’une demande clé des régions du sud était la révision de la constitution actuelle favorable au marché datant du président conservateur Alberto Fujimori dans les années 1990, qu’il a qualifiée “d’ennemi du peuple économiquement et politiquement”.

Les protestations, déclenchées par la destitution et l’arrestation de Castillo après avoir tenté illégalement de fermer le Congrès pour éviter un vote de destitution, ont concentré la colère sur la nouvelle présidente Dina Boluarte et sur la législature largement vilipendée considérée comme corrompue et égoïste.

Les forces de sécurité montent la garde lors d’une manifestation près de l’aéroport de Juliaca lundi. (Hugo Courotto/Reuters)

Les manifestants veulent de nouvelles élections cette année, un dégagement du Congrès et une nouvelle constitution. Boluarte, première femme présidente du Pérou et ancienne adjointe de Castillo, a tenté d’apaiser les manifestants, proposant des élections deux ans plus tôt au début de 2024. Mais elle dit que bon nombre de leurs demandes ne peuvent être satisfaites.

Boluarte, qui parle la langue indigène andine quechua et l’espagnol, avait semblé maîtriser la situation alors que les manifestations se sont refroidies ces dernières semaines, en partie à cause de la saison des fêtes.

Mais avec la nouvelle explosion de violence, son administration subit désormais une pression renouvelée, prise entre un Congrès hostile et des électeurs ruraux en colère qui estimaient que Castillo, bien que défectueux, était leur représentant contre l’élite politique traditionnelle en tant qu’ancien enseignant et fils de paysans.

“Dans le sud, il a toujours eu du soutien et de l’approbation, il y a donc un secteur qui a vraiment le sentiment d’avoir éliminé l’homme politique qui les représentait”, a déclaré Jeffrey Radzinsky, directeur du cabinet de conseil politique Grupo Fides Pérou.

Se venger

Le sud du Pérou, une région pauvre regorgeant de cuivre, avait joué un rôle clé dans la montée inattendue de Castillo au pouvoir en 2021, lorsque Boluarte avait été son candidat à la vice-présidence.

Castillo a obtenu un soutien en s’engageant à réformer la constitution pour diffuser davantage la richesse en cuivre du pays et autonomiser les groupes autochtones marginalisés. Mais il a largement échoué au milieu d’accusations de corruption, de manifestations et de cabinets tournants de plus de 80 ministres en seulement 17 mois.

Le membre du Congrès péruvien Wilson Quispe du parti de gauche Pérou Libre tient une pancarte indiquant “Stop à la militarisation” lors de la session plénière du Congrès à Lima mardi. (Sebastian Castaneda/Pool via Reuters)

Mais son arrestation a galvanisé sa base de soutien et terni ses lacunes, suscitant la colère populaire contre l’élite politique, que beaucoup accusent de la grande inégalité entre la riche capitale côtière Lima et les provinces de l’intérieur.

“Le peuple péruvien ne veut pas de ce Congrès. Nous ne voulons pas de la nouvelle présidente Dina Boluarte”, a déclaré le manifestant Antonio Choque lors d’une récente manifestation dans la région sud d’Ica qui a accusé les conservateurs d’avoir évincé Castillo.

“Nous voulons sa démission immédiate, la fermeture du Congrès et une nouvelle constitution.”

Boluarte a une faible cote de popularité de 21% – similaire à Castillo avant son éviction – bien que celle du Congrès soit encore plus faible, à seulement 13%, selon un récent sondage réalisé par Ipsos Pérou.

Le Premier ministre Alberto Otarola a déclaré que les manifestations étaient motivées par “l’argent noir” et des intérêts étrangers cherchant à déstabiliser le Pérou. Il a déclaré que 75 policiers avaient été blessés lors des affrontements de lundi et a promis de nouvelles mesures de sécurité pour rétablir l’ordre.

Les leaders de la contestation, quant à eux, disent qu’une proposition du gouvernement d’avancer les élections en avril 2024 n’est pas suffisante.