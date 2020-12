Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Le temps dehors est affreux mais les lectures sont si délicieuses. D’accord, mais il s’avère que certains d’entre eux peuvent être tout aussi effrayants. Il y a juste quelque chose à propos de se perdre dans un grand livre en décembre qui semble légèrement plus magique. Vous êtes peut-être enveloppé dans une couverture chaude. Peut-être qu’il y a une tasse fumante de chocolat chaud assis à proximité. Et, dans notre esprit, une magnifique fine couche de neige se trouve à l’extérieur de votre fenêtre, ce qui vous permet de profiter de l’un de nos 17 choix pour ce qu’il faut lire en décembre.

Et le thème non officiel de la série de nouvelles sorties de ce mois-ci semble être des thrillers psychologiques juteux et remplis de rebondissements, dont la limite n’existe pas. C’est la saison pour être choquée!

Mais il y a aussi un livre de cuisine bien-être, James PattersonLe livre le plus ambitieux à ce jour et un suivi très attendu de l’une des voix les plus excitantes de YA.