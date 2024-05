17 heures pour découvrir l’accident qui a tué Ebrahim Raisi, président iranien

L’emplacement exact est resté insaisissable. Il n’y avait aucun signal de l’hélicoptère. La panique a commencé à s’installer lorsque les responsables des autres hélicoptères ont réalisé que l’avion du président s’était violemment écrasé et que M. Raisi, qui était largement considéré comme un successeur probable du guide suprême, et d’autres à bord étaient soit grièvement blessés, soit morts.

Les autorités ont prévenu Téhéran et demandé des équipes de recherche et de sauvetage d’urgence, mais elles ont mis des heures à arriver, ralenties par les conditions météorologiques dangereuses et les routes étroites qui serpentaient autour des montagnes, a déclaré M. Bazrpash dans une interview à la télévision d’État.

M. Bazrpash a déclaré que les responsables du parti présidentiel n’ont pas attendu les équipes de secours mais sont montés dans des voitures avec des gens de la mine de cuivre. Mais au milieu du brouillard, du vent et de la pluie, a-t-il expliqué, ils ont été contraints d’abandonner leurs voitures et de marcher vers les villages voisins, espérant que la population locale pourrait les aider à trouver le lieu de l’accident. L’effort s’est avéré vain, a-t-il déclaré, et ils sont retournés à la mine.

À Téhéran, Mohammad Mokhber, premier vice-président et désormais président par intérim, a supervisé une réunion prévue du cabinet. Bien qu’il soit au courant de l’accident et de la possibilité que M. Raisi soit décédé, il s’est occupé des affaires banales du gouvernement et a attendu la fin de la réunion pour annoncer la nouvelle au reste du cabinet, selon Ali Bahadori Jahromi, le gouvernement. porte-parole.