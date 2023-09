17 facteurs à prendre en compte pour créer un environnement de travail plus sûr

L’idée de ce qui constitue un environnement de travail sûr a considérablement changé dans l’environnement commercial mondial actuel. Alors qu’auparavant l’accent était principalement mis sur la sécurité physique, de nombreuses organisations ont évolué pour inclure désormais également le bien-être et la sécurité psychologique, ce qui entraîne une augmentation de la productivité et une diminution du chiffre d’affaires.

Même si de nombreuses entreprises s’engagent à créer et à maintenir un environnement de travail plus sûr, il peut être difficile de savoir par où commencer et sur quoi se concentrer. Pour aider, 17 Forum d’experts Newsweek Les membres proposent chacun un facteur essentiel que les dirigeants d’entreprise devraient prendre en compte lorsqu’ils s’efforcent de créer un environnement de travail plus sûr au sein de leur entreprise.

1. Sécurité physique et émotionnelle

Les travailleurs doivent se sentir en sécurité dans n’importe quel environnement, dans une entreprise de toute taille. La sécurité au travail comprend la protection physique et émotionnelle. La sécurité physique est régie par des organismes de normalisation comme l’OSHA. La sécurité émotionnelle est tout aussi essentielle et souvent négligée. Les entreprises peuvent renforcer la sécurité émotionnelle grâce à des cadres culturels tels que la transparence, l’empathie et l’inclusion pour garantir que chacun se sente valorisé. – Lilian Grégory, La Licorne 4D

2. Énoncés de mission, de vision et de valeurs

Les médecins ont un dicton : « D’abord, ne faites pas de mal ». Cela devrait également être un dicton dans le monde de l’entreprise. La sécurité doit être intégrée dans les déclarations de mission, de vision et de valeurs d’une entreprise. Tous les employés, y compris le PDG, doivent penser à la sécurité et agir en toute sécurité. Par exemple, le PDG devrait être la première personne à donner l’exemple d’un comportement sécuritaire, comme tenir les rampes d’escalier. Personne ne devrait être dispensé de travailler en toute sécurité. – Zain Jaffer, Zain Ventures

3. Procédures d’embauche

Dans le domaine de la santé en particulier, l’un des facteurs les plus essentiels à prendre en compte est le recrutement. Les professionnels de la santé apportent un ensemble unique de compétences et de connaissances. Ils doivent être recrutés en fonction de leurs qualifications et certifications, de leur compréhension des normes de conformité de l’industrie, ainsi que de leurs solides compétences en communication et en résolution de problèmes pour aider à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent de graves risques pour la sécurité. – Jacob Kupietzky, HCT Executive Interim Management & Conseil

4. Transparence

La transparence est un facteur essentiel pour créer un lieu de travail sûr et fiable. Soyez accessible, soyez prêt à écouter, prenez les mesures appropriées et assumez vos responsabilités. Votre meilleure source d’information sur les risques potentiels pour la sécurité viendra probablement de ceux qui effectuent le travail. Si vous vous concentrez sur l’obtention d’informations précieuses, l’instauration de la confiance et la sécurité de votre environnement de travail, vous verrez probablement les résultats en termes de résultats. – Margie Kiesel

5. Autonomie des employés

Pensez à donner aux employés l’autonomie nécessaire pour faire preuve de créativité et apporter des améliorations. Il est également essentiel de leur offrir un espace pour donner leur avis dans un forum sécurisé. Lorsque les employés disposent de cette marge de manœuvre, vous leur donnez la chance de faire ce qu’ils font le mieux et de s’épanouir véritablement. – Ryan Carroll, Assistants de patrimoine

6. Sensibilisation à la sécurité sur le lieu de travail

Il est important de sensibiliser vos employés à la sécurité sur le lieu de travail. De plus, l’engagement joue un rôle essentiel dans la création d’un environnement de travail sûr. Lors de l’embauche de nouveaux employés, donnez la priorité à ceux qui ont une forte éthique et une vaste expérience du secteur. – Tammy fils, Pépinière TN

7. La facilitation de la communication ouverte

Un élément essentiel pour créer un lieu de travail plus sûr consiste à favoriser une communication ouverte. Vous pouvez y parvenir en ayant une politique de porte ouverte dans laquelle les employés peuvent s’exprimer et se sentir entendus. Plus précisément, cela implique de disposer de mesures de responsabilisation claires, de plans de sécurité réalisables et d’un code de conduite qui respecte le caractère unique de chaque employé. – Gergo Vari, Lensa

8. Efforts de perfectionnement des dirigeants

Pour créer un environnement de travail sûr, envisagez de perfectionner les compétences des dirigeants pour amplifier le leadership global et alimenter la création d’espaces sûrs et de sécurité psychologique. Les dirigeants peuvent également utiliser cette formation supplémentaire comme outil pour cultiver et entretenir l’intelligence émotionnelle, l’écoute active, l’authenticité, la vulnérabilité, les boucles de rétroaction, la résolution des conflits, la confiance et les environnements inclusifs. – Britton Bloch, Marine fédérale

9. Inclusion

Je pense qu’un facteur important est l’inclusion. Ce qui peut être sécuritaire pour un membre de l’équipe peut ne pas l’être pour un autre membre de l’équipe utilisant un fauteuil roulant. De plus, les panneaux indiquant les dangers sur le mur peuvent également être utiles, mais pas pour un collègue malvoyant. – Kristina Veres, Conseil en carrière Veres

10. Contribution des employés

Plutôt que de supposer, demandez-vous ce que la sécurité signifie pour les différents employés de votre organisation. De la sécurité physique à la sécurité psychologique, les réponses varient. Ce contexte sera essentiel pour faire évoluer les perceptions en matière de sécurité. – Karen Mangia, Le Groupe d’Innovation Ingénierie

11. Écoute authentique

Au cours de mon parcours avec notre équipe, j’ai réalisé le pouvoir d’une véritable écoute. Veiller à ce que chacun se sente en sécurité pour exprimer ses préoccupations ou partager des incidents a été transformateur. Il ne s’agit pas seulement de protocoles ; il s’agit de bâtir une communauté où chaque membre veille les uns sur les autres. – Ian Wilding, Hangar 75

12. Les relations entre les employés

Un facteur essentiel que les dirigeants doivent prendre en compte lors de la création d’un environnement de travail meilleur et plus sûr est d’amener les employés à commencer à se soucier les uns des autres sur le plan personnel. Une fois que cela se produira, ils seront automatiquement plus gentils et commenceront à prendre soin les uns des autres. – Baruch Labunski, Classement sécurisé

13. Programmes de formation et d’engagement des employés

La formation et l’engagement des employés sont essentiels pour un environnement de travail sûr. Une formation régulière à la sécurité améliore la sensibilisation, favorise une culture de sécurité et réduit les accidents. Les employés engagés fournissent des commentaires précieux, s’adaptent aux changements et remontent le moral. Parallèlement, des audits de sécurité de routine, des équipements de qualité et l’engagement des dirigeants garantissent davantage la sécurité. – Bala Sathyanarayanan, GREIF Inc..

14. Confiance

Un facteur essentiel à considérer est la confiance. Lorsqu’une personne s’exprime pour tenter d’améliorer la sécurité dans n’importe quel aspect de l’environnement de travail, elle devrait être appréciée plutôt que réprimandée. – James Renard, EVBox

15. L’élimination de tout ce qui est dangereux

Dites à vos collaborateurs que vous souhaitez éliminer tout ce qui les amène à se sentir en danger dans l’entreprise. Par exemple, cela peut inclure d’avoir à faire face à des collègues ou à des patrons toxiques. Je sais que gérer ces employés peut être difficile, mais l’une des principales raisons pour lesquelles les gens quittent une entreprise est à cause d’un patron abusif contre lequel l’entreprise ne fait rien. – Marc Goulston, Mark Goulston, MD, Inc.

16. Audits de sécurité émotionnelle

Envisagez de mettre en œuvre des audits de sécurité émotionnelle. Ce type d’audit constitue une approche distinctive et holistique qui évalue non seulement les risques, mais prend également en compte le bien-être émotionnel et physique des employés. Cette technique révolutionnaire révèle les sources cachées de stress, favorise efficacement un meilleur bien-être et cultive un environnement dans lequel les employés se sentent à l’aise pour exprimer leurs préoccupations. – Dr Kira Graves, Kira Graves Conseil

17. La priorisation d’un état d’esprit de croissance

Lors de la création d’un environnement de travail sûr, il est important de considérer l’échec ou les faux pas comme des opportunités d’apprentissage et de développement. Créer une culture d’esprit de croissance qui encourage la créativité et l’innovation plutôt que la perfection commence par le leadership. Il est essentiel d’animer des réunions qui alimentent le brainstorming et donnent la priorité à la sécurité psychologique des membres de l’équipe. – Léa Marone, Consultante en bien-être en entreprise