17 émissions de télévision avec la meilleure chimie

Et honnêtement, voir un groupe d’acteurs travailler si bien ensemble à l’écran rend une série infiniment plus agréable à regarder. J’ai donc décidé d’en compiler meilleures réponses sur le fil Reddit : « Quelle émission télévisée a diffusé a la meilleure alchimie ? » et faites quelques recherches pour savoir si les acteurs étaient VRAIMENT (prétendument) amis IRL :