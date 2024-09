17 choses qui étaient bonnes jusqu’à ce que les gens les ruinent

9.

« LinkedIn. C’était autrefois une plateforme de réseautage pour les professionnels. Aujourd’hui, c’est tout aussi mauvais que Facebook et toutes les autres plateformes, avec des demandeurs d’emploi qui se déchaînent et des « experts » performatifs qui vendent des services. Et en tant que site d’emploi, il a a ruiné le processus de candidature pour les postes professionnels – tout ce qui va de l’administrateur à la suite C est désormais inondé de tant de « bruit » en raison de l’abondance de demandeurs d’emploi qui inondent les sites des entreprises de candidatures « faciles à postuler ». Une fois qualifié, vous devez essayer une série d’autres stratégies et méthodes juste pour être remarqué et pris en compte.

« En plus de ça, les entreprises savent qu’elles suscitent beaucoup d’intérêt à tout momentils demandent donc souvent plusieurs séries d’entretiens (à l’époque, il s’agissait peut-être de deux entretiens) avec des panels de plusieurs personnes et même des présentations (essentiellement du travail gratuit) uniquement à des candidats fantômes à la fin. C’est horrible. »

—dizzyflower67