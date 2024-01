17 candidats coordonnateurs offensifs à considérer par les Eagles en 2024 – NBC Sports Philadelphia

Les Eagles quittent le coordinateur offensif Brian Johnson après une seule saison, ce qui signifie que les Eagles auront un nouveau DC et un nouveau OC en 2024.

Les deux recherches sont déjà en cours.

En défense, les Eagles chercheront quelqu’un pour diriger ce côté du ballon. Mais en attaque, ils rechercheront quelqu’un pour collaborer avec l’entraîneur-chef Nick Sirianni, qui dirige l’offensive depuis son embauche en 2021.

La particularité du travail d’OC à Philadelphie est qu’il s’accompagne de tâches d’appel au jeu le jour du match, ce qui est relativement rare sous des entraîneurs-chefs à l’esprit offensif. Sirianni a renoncé à jouer à Shane Steichen au cours de cette saison recrue et a apprécié la façon dont cela l’a libéré le dimanche. Et il a conservé cette configuration pendant la saison 2023 avec Johnson.

C’est donc un travail attrayant en raison des tâches de jeu. Mais cela signifie également que le CO devra gérer l’offensive de Sirianni et le convaincre de tout changement apporté à ce côté du ballon.

Voici quelques candidats, classés par ordre alphabétique, pour le poste :

Darrell Bevell : Bevell, 54 ans, a passé les deux dernières saisons en tant qu’entraîneur des QB et coordinateur des jeux de passes pour les Dolphins, mais il possède une expérience significative en tant que coordinateur offensif avec les Jaguars, les Lions, les Seahawks et les Vikings. Son plus long passage a eu lieu avec les Seahawks de 2011 à 2017. Bevell a travaillé avec de nombreux quarts-arrières de premier plan au cours de sa carrière, notamment Brett Favre, Russell Wilson et Matthew Stafford.

Eric Bieniémy : Au cours des dernières saisons, Bieniemy a certainement donné quelques crises aux Eagles et il est probablement disponible maintenant après le licenciement de Ron Rivera à Washington. Bieniemy n’a toujours pas obtenu le poste d’entraîneur-chef qu’il souhaitait, mais une chance d’appeler des jeux pour une attaque extrêmement talentueuse pourrait être un tremplin attrayant pour diriger sa propre équipe. Bieniemy a joué sous la direction d’Andy Reid en 1999 à Philadelphie et a été entraîneur sous ses ordres à Kansas City de 2013 à 2022 avant de rejoindre l’équipe de Rivera à Washington en 2023.

Joe Brady : Il y a de très fortes chances que Brady ne soit pas disponible car il a servi la seconde moitié de l’année à Buffalo en tant que CO par intérim. Les Bills feraient bien de l’embaucher pour ce travail à temps plein. Mais sinon, Brady, 34 ans, est une option extrêmement intrigante. Les Eagles ont en fait interviewé Brady pour le poste d’entraîneur-chef qui a été attribué à Sirianni en 2021. Brady a travaillé pour les Bills, les Panthers, les Saints et le LSU.

Liam Coen : Le joueur de 38 ans a fait des allers-retours entre les Rams sous Sean McVay et le programme du Kentucky. En 2023, Coen était entraîneur du CO et des QB au Kentucky après avoir occupé le poste de CO à Los Angeles en 2022. Coen aurait dit qu’il restait au Kentucky, mais nous verrons si cela est vrai. Coen a attiré l’attention de la NFL.

Jim Bob Cooter : Le joueur de 39 ans était avec les Eagles pendant la saison 2021 en tant que consultant avant d’accepter un emploi avec les Jaguars en 2022. Mais en 2023, il est devenu le coordinateur offensif des Colts sous la direction de l’ancien OC des Eagles Shane Steichen. Alors pourquoi quitterait-il Indy pour un autre travail d’OC ? Eh bien, le travail des Eagles vient très probablement de la capacité d’appeler des jeux, ce que Steichen ne va clairement pas abandonner avec les Colts.

Jerrod Johnson : L’ancien quart-arrière de Texas A&M a été brièvement avec les Eagles à l’été 2011, mais n’a jamais vraiment eu une grande carrière professionnelle en tant que joueur. Mais le joueur de 35 ans semble avoir un avenir très prometteur en tant qu’entraîneur. Johnson a rejoint les Colts en 2019 et a fait partie de cette équipe avec Sirianni pendant quelques saisons sous Frank Reich. Il était l’entraîneur adjoint des QB avec les Vikings en 2022 et la saison dernière, il était l’entraîneur des QB à Houston sous la direction de l’OC Bobby Slowik, qui est candidat à l’entraîneur-chef. Johnson est également candidat à quelques autres postes d’OC.

Falaise Kingsbury : Les Eagles ont interviewé virtuellement l’ancien entraîneur-chef des Cardinals mardi, a rapporté NFL Network. Le joueur de 44 ans est actuellement analyste offensif principal à l’USC sous la direction de l’entraîneur-chef Lincoln Riley, qui a entraîné Jalen Hurts à Oklahoma. Bien que le temps passé par Kingsbury avec les Cardinals ne se soit pas bien terminé, il offre une expertise dans le jeu de passes. (Bien qu’il soit juste de se demander si son point de vue serait suffisamment unique pour changer l’offensive des Eagles.) Mais Kingsbury a connu du succès lors de ses arrêts universitaires avant de devenir entraîneur-chef des Cardinals en 2019. Il était auparavant entraîneur-chef de Texas Tech. , coordinateur offensif chez Texas A&M et co-OC à l’Université de Houston.

Klint Kubiak : Le fils de l’entraîneur vainqueur du Super Bowl Gary Kubiak a travaillé sous la direction de Kyle Shanahan à San Francisco en 2023 en tant que coordinateur des matchs de passes. Il détenait ce titre à Denver la saison précédente et était auparavant le CO des Vikings. Sirianni serait-il capable de mettre en œuvre certaines des bases d’un autre système offensif ? C’est une bonne question. Mais s’il le souhaite, Kubiak pourrait offrir une perspective unique.

Byron Leftwich : Le monde de la NFL évolue très rapidement. Il n’y a pas si longtemps, Leftwich était considéré comme un candidat prometteur à l’entraîneur-chef, mais l’ancien quart-arrière de la NFL, âgé de 44 ans, était hors de la ligue en 2023 après trois saisons en tant que coordinateur offensif des Bucs. Cela n’augure peut-être rien de bon pour lui que Dave Canales semble avoir eu beaucoup de succès à Tampa cette année, mais Leftwich a également eu beaucoup de succès à Tampa auparavant et a été leur OC pour la victoire du Super Bowl LV contre les Chiefs.

Té Martin : Les Ravens ont promu Martin d’entraîneur des receveurs à entraîneur des QB en 2023 et Lamar Jackson a organisé une saison MVP, menant les Ravens à la tête de série n°1 et à une course vers (au moins) le match de championnat de l’AFC. Martin a remplacé James Urban à ce poste et a fait un travail fantastique. Martin a joué le rôle de quarterback au Tennessee à la fin des années 90 et a été brièvement avec les Eagles en tant que joueur en 2002.

Josh McDaniels : Lors de la recherche d’entraîneur-chef en 2021, il semblait en fait que McDaniels était le favori jusqu’à ce que les Eagles changent de cap et embauchent Sirianni. Pourtant, si les Eagles veulent un coordinateur offensif vétéran McDaniels, il est disponible après avoir été licencié par les Raiders au cours de la saison 2023. McDaniels a échoué à deux reprises en tant qu’entraîneur-chef et n’aura probablement pas une autre chance. Mais il a eu du succès en Nouvelle-Angleterre en tant qu’OC et possède une expérience significative en matière de conduite de jeux.

Kellen Moore : Les Chargers ont embauché Moore pour la saison 2023 après avoir passé quatre saisons en tant que coordinateur offensif des Cowboys. Mais ensuite les choses se sont effondrées à Los Angeles et Brandon Staley a été licencié et Moore est donc à nouveau disponible. Le joueur de 35 ans était un candidat prometteur à l’entraîneur-chef il n’y a pas si longtemps et a fait de très bonnes choses à Dallas pendant son séjour là-bas. Les Chargers auraient bloqué une demande d’OC pour Moore, il pourrait donc ne pas être disponible pour le moment. Mais si le prochain entraîneur-chef des Chargers n’est pas Moore, il est possible que l’embauche ne veuille pas le garder. Moore pourrait alors devenir disponible.

Greg Olson : Le joueur de 60 ans possède une expérience significative dans la NFL et a été OC pour plusieurs équipes différentes, dont les Lions, les Rams, les Raiders et les Jaguars. En 2023, il était entraîneur des quarts à Seattle, mais avec un changement d’entraîneur qui s’y produit, il pourrait être à nouveau disponible.

Franck Reich : Nous savons à quel point la relation entre Reich et Sirianni est forte. Reich est le mentor de Sirianni depuis des années et l’a nommé coordinateur offensif à Indianapolis en 2018 après avoir quitté les Eagles après leur victoire au Super Bowl. Reich a été licencié au cours de la saison en Caroline en 2023 et est disponible, même s’il n’est pas clair s’il serait prêt à revenir au poste d’entraîneur. Bien sûr, la dernière fois que Reich était le CO des Eagles, les choses se sont plutôt bien passées. Embaucher Reich serait un signe clair que Sirianni a obtenu son un gars pour le travail, même si Reich est déjà largement respecté dans le bâtiment.

Zac Robinson : Robinson est un ancien quart-arrière d’Oklahoma State qui a gravi les échelons des entraîneurs, devenant un candidat prometteur au coordinateur offensif sous McVay à Los Angeles. Robinson, 37 ans, a été le coordinateur du jeu de passes des Rams et l’entraîneur des QB au cours des deux dernières saisons. Robinson a déjà été un nom populaire en tant que candidat au CO pour plusieurs équipes cette intersaison.

Arthur Smith : Les Eagles ont été impressionnés par Smith lors du dernier cycle d’entraîneur-chef. Au lieu de cela, Smith a obtenu le poste à Atlanta et a obtenu une fiche de 21-29 au cours de ses trois saisons là-bas avant d’être renvoyé. Cela signifie probablement que Smith devra redevenir coordinateur offensif. Il était plutôt bon dans ce rôle sous Mike Vrabel au Tennessee en 2019 et 2020, lorsqu’il a mené une attaque équilibrée derrière la force du porteur de ballon Derrick Henry.

Alex Van Pelt : Les Browns ont quitté Van Pelt ce mois-ci, mais il suscite déjà un certain intérêt ailleurs. L’entraîneur de 53 ans a été OC à Cleveland de 2020 à 2023 et était auparavant entraîneur des QB à Green Bay et à Cincinnati. Il avait déjà eu une piqûre d’OC avec les Bills en 2009.

