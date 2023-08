168 migrants rentrent au Sénégal après que la Mauritanie refuse d’accepter un bateau

Près de 170 migrants sont rentrés au Sénégal mercredi après avoir passé près d’une semaine dans l’incertitude sur un bateau de sauvetage espagnol.

L’adjoint au maire Lamine Ndiaye a confirmé que 168 migrants avaient été transférés en toute sécurité d’un navire espagnol vers les autorités sénégalaises. Ils devaient arriver à Dakar par la mer mercredi soir.

Depuis jeudi, les migrants étaient bloqués à bord d’un navire de la Garde civile espagnole près de la Mauritanie, un pays d’Afrique du Nord-Ouest, après que les autorités ont refusé de les laisser débarquer, selon les médias espagnols.

La Garde civile est l’une des deux forces de police nationales d’Espagne. Depuis des années, elle travaille avec les autorités locales de Mauritanie et du Sénégal pour tenter d’empêcher les migrants de tenter d’atteindre les îles Canaries espagnoles, un archipel de l’océan Atlantique au large de la côte nord-ouest de l’Afrique.

L’équipage du bateau de la Garde civile du Tage a passé des jours en mer avec les survivants et, à plusieurs endroits, a tiré des coups de feu en l’air pour réprimer les tentatives d’émeute, selon un message partagé par le compte du syndicat représentant les membres de la Garde civile sur X, le plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Ces derniers mois, on a assisté à une vague de migrants en provenance du Sénégal, qui doivent naviguer vers le nord, en passant par la Mauritanie, pour atteindre les Canaries. Les autorités mauritaniennes ont refusé de commenter les raisons pour lesquelles les migrants n’avaient pas le droit de débarquer sur leurs côtes.

Le droit maritime international exige que toute personne trouvée en détresse en mer soit secourue et amenée au lieu sûr le plus proche, et que les demandeurs d’asile ne soient pas renvoyés de force vers un pays où ils pourraient être persécutés.

Dans un communiqué mardi, la Commission espagnole pour les réfugiés (CEAR) a demandé aux autorités espagnoles de ne pas ramener les migrants au Sénégal, car « la situation politique et sociale actuelle au Sénégal est très délicate et pourrait mettre ces personnes en danger ».

Les tensions sont récemment devenues vives au Sénégal, où l’arrestation d’un leader de l’opposition populaire en juillet a déclenché de violents troubles.

Des dizaines de milliers de personnes à travers l’Afrique de l’Ouest montent chaque année à bord de bateaux en bois branlants à destination de l’Europe. Beaucoup cherchent à échapper aux troubles politiques, au chômage des jeunes et à la détérioration des conditions de pêche et d’agriculture.

La route reliant l’Afrique de l’Ouest à l’Espagne est l’une des plus dangereuses au monde. Près de 1 000 migrants sont morts alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Espagne par la mer au cours des six premiers mois de 2023, selon l’organisation espagnole de défense des droits Walking Borders.