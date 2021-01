Des dizaines de militaires ont été arrêtés lors d’une opération à grande échelle en Turquie, rapportent les médias locaux. Les soldats sont soupçonnés d’avoir des liens avec Fethullah Gulen, le prédicateur exilé d’Ankara pense être à l’origine de la tentative de coup d’État de 2016.

L’opération à grande échelle, qui a balayé 60 provinces turques, a été rapportée mardi par l’agence de presse d’État Anadolu, citant des sources de sécurité.

Des mandats d’arrêt contre 238 personnes, qui sont tous des membres actifs des forces armées et aériennes turques, ainsi que de son commandement général de gendarmerie, avaient été émis par les procureurs d’Izmir. Un certain nombre de suspects seraient des officiers de haut rang, dont six colonels, trois lieutenants-colonels et neuf majors.

Quelque 160 personnes ont déjà été arrêtées, après d’autres récentes descentes de police. Au moins 213 de tous les suspects auraient eu des contacts téléphoniques fréquents avec les «imams privés» de la soi-disant organisation terroriste Fethullah Gulen (FETO). Cette entité, présumée exister et dirigée par Gulen, le religieux insaisissable, basé aux États-Unis, exilé et ancien allié – bien que maintenant l’ennemi juré – du président Recep Tayyip Erdogan, a été accusé par Ankara d’avoir organisé le raté 2016. tentative de coup d’État. Cependant, Gulen a toujours nié son implication dans les violences qui ont fait plus de 250 morts et déclenché la purge en cours par Ankara des partisans présumés du FETO.

Depuis la tentative de coup d’État, quelque 80 000 personnes ont été détenues en attente de jugement, tandis que plus de 150 000 fonctionnaires, militaires et autres ont été limogés ou suspendus pour des liens présumés avec le FETO.

