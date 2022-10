16 véhicules avec des pneus inappropriés identifiés par la GRC de West Kelowna – Kelowna Capital News

Vous ne neigez pas ? Les véhicules sur la plupart des routes de la Colombie-Britannique nécessitent des pneus à neige ou des chaînes du 1er octobre au 30 avril et la police vérifie.

Une campagne éclair de sécurité menée par la GRC de West Kelowna et l’opération de patrouille routière de la Colombie-Britannique a été mise en place sur l’autoroute 97C près de l’autoroute 97. Au cours de l’opération, 11 véhicules personnels et cinq véhicules commerciaux avaient des pneus inappropriés ou n’avaient pas de chaînes.

“Il y a une préoccupation accrue pour la sécurité routière, en particulier pendant les mois d’hiver. L’Okanagan connaît des changements climatiques extrêmes et avec nos cols de haute montagne, il est toujours important d’avoir le bon équipement et de se préparer au pire des cas », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera Officier des relations avec les médias de la GRC de Kelowna.

La police a également émis 50 contraventions (principalement pour excès de vitesse dans une zone de construction), 46 avertissements (dont la plupart concernaient une vitesse excessive dans une zone de construction, mais également pour des conducteurs n’affichant pas leur “N” et/ou ne produisant pas de licence) et les inspections de véhicules utilitaires.

L’objectif principal du blitz était d’éduquer le public sur l’exigence des pneus d’hiver.

Les itinéraires nécessitant des pneus d’hiver sont signalés par des panneaux réglementaires affichés sur les autoroutes de la province.

De plus, la GRC et la patrouille routière de la Colombie-Britannique se réservent le droit de restreindre les déplacements à tout moment de l’année en fonction des conditions routières.

“Lorsque vous conduisez en ville, faites attention aux enfants emmitouflés pendant qu’ils marchent, ce qui peut rendre difficile de voir et d’entendre les véhicules sur les routes”, a déclaré Della-Paolera.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

