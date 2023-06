16 soldats font face à des accusations militaires pour le meurtre de cinq hommes dans une ville frontalière mexicaine

MEXICO CITY (AP) – Le ministère mexicain de la Défense a déclaré samedi que 16 soldats seront jugés pour des accusations militaires liées au meurtre de cinq hommes dans la ville frontalière mexicaine de Nuevo Laredo le mois dernier.

Le département a déclaré que les 16 soldats avaient été arrêtés jeudi et seraient détenus dans une prison militaire de Mexico en attendant leur procès devant un tribunal militaire. Les soldats ont été accusés d’avoir violé la « discipline militaire ».

Le département a déclaré que ces procès se dérouleraient indépendamment de toute accusation qui pourrait être portée par des procureurs civils. En vertu de la loi mexicaine, tout abus commis par des soldats impliquant des civils doit passer par des tribunaux civils, mais des accusations distinctes peuvent être déposées devant des tribunaux militaires.

Le président mexicain a décrit les meurtres du 18 mai de cinq hommes filmés par des caméras de sécurité comme une « exécution » apparente dans la ville dominée par le cartel en face de Laredo, au Texas.

La vidéo d’une caméra de sécurité d’un magasin publiée plus tôt ce mois-ci montrait une camionnette noire s’écraser à toute vitesse contre un mur. Un camion militaire mexicain qui le poursuivait apparemment est arrivé peu de temps après et a percuté le côté passager de la camionnette. Les occupants du camion ont été traînés dehors, ont reçu des coups de pied et ont été plaqués contre un mur. Ils ont ensuite été retrouvés morts.

« Apparemment, il s’agissait d’une exécution, et cela ne peut être autorisé », a déclaré mercredi le président Andrés Manuel López Obrador lors de son point de presse quotidien. « Les responsables sont sur le point d’être remis aux autorités compétentes. »

López Obrador a donné à l’armée un rôle sans précédent dans la vie du Mexique, allant de l’application de la loi aux projets d’infrastructure en passant par la gestion des trains et des aéroports. Il a ardemment défendu l’honnêteté de l’armée, mais l’armée continue d’être harcelée par des plaintes d’atteintes aux droits humains, en particulier à Nuevo Laredo.

La ville dominée par le cartel de la drogue du Nord-Est, et les fusillades entre les hommes armés du cartel et les soldats ou les gangs rivaux sont monnaie courante.

L’incident serait au moins le deuxième cas de meurtres impliquant des troupes à Nuevo Laredo cette année. Le 26 février, des soldats ont tué cinq jeunes hommes qui se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule.

Les hommes n’étaient apparemment pas armés. Un rapport de l’agence gouvernementale mexicaine des droits de l’homme a indiqué que les soldats avaient tiré sur le véhicule sans donner d’ordre verbal pour qu’il s’arrête. Des voisins en colère ont attaqué les soldats, battant certains d’entre eux.

En avril, les procureurs fédéraux ont déposé des accusations d’homicide contre quatre soldats dans cette affaire.

Le même mois, une organisation de défense des droits humains de Nuevo Laredo a envoyé une plainte officielle à López Obrador. Dans ce document, un homme a déclaré que les troupes de la Garde nationale mexicaine avaient tiré sur son véhicule à Nuevo Laredo, tuant sa petite amie enceinte de 15 ans et un ami de 54 ans et en blessant deux autres. Un rapport de scène de crime des forces de l’ordre sur l’incident a largement corroboré le récit de la fusillade contenu dans la plainte.

López Obrador affirme que l’armée a changé et a tenté de décrire des incidents comme les meurtres les plus récents comme des actes isolés commis par de mauvais soldats.

The Associated Press