16 semaines de guerre génocidaire d’Israël contre Gaza : Dépêche populaire

Victime d’une frappe aérienne israélienne dans le camp de Jabalya. Photo : Wafa/Wikimédia

La guerre génocidaire d’Israël contre Gaza a continué pour le 116ème jour, avec des frappes aériennes et des attaques terrestres menées dans diverses parties de Gaza au cours des dernières 24 heures. Des dizaines de civils palestiniens ont été tués et blessés, tandis que des dizaines de milliers d’autres ont été contraints d’évacuer les zones du centre et du sud de Gaza suite aux ordres israéliens et aux bombardements dans ces zones.

Selon certaines informations, des frappes aériennes et terrestres au cours des dernières 24 heures frappé plusieurs zones de Gaza, notamment la ville de Gaza, le camp de réfugiés de Nuseirat, Khan Younis, Rafah, entre autres. Les forces israéliennes ont a continué bombarder un certain nombre d’habitations et de quartiers résidentiels dans ces zones, et ont continué d’attaquer un certain nombre d’hôpitaux, tels que l’hôpital Nasser, l’hôpital al-Amal et le siège du Croissant-Rouge palestinien à Khan Younis. Les forces israéliennes ont également bombardé un abri de l’UNRWA dans la ville de Gaza, où elles ont ensuite attaqué et arrêté des dizaines de Palestiniens qui y séjournaient.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes ont tué au moins 114 Palestiniens et en ont blessé 249 autres. Le bilan global des morts depuis qu’Israël a lancé sa dernière guerre contre Gaza s’est élevé à 26 751 Palestiniens, ainsi que 65 636 Palestiniens blessés. La majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants, les rapports estimant à ce jour plus de 10 000 enfants tués. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a accusé aujourd’hui les forces israéliennes de procéder à des exécutions massives à travers le territoire palestinien, ainsi que d’attaquer des hôpitaux, des ambulances et des médecins dans le but de les empêcher d’atteindre et de soigner les personnes blessées à la suite de l’attaque. Bombardement israélien.

Les assassinats en Cisjordanie largement condamnés

L’Autorité palestinienne a publié le 30 janvier des images montrant des soldats israéliens infiltrés, habillés en médecins et infirmiers, entrant dans l’hôpital Ibn Sina de Jénine et assassinant trois jeunes Palestiniens à l’aide d’armes silencieuses. L’incident a été largement condamné comme une violation flagrante du droit international et comme faisant partie d’une violation systématique par Israël contre les infrastructures de santé palestiniennes.

En Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont mené de multiples raids dans plusieurs villes et villages, notamment dans et autour des villes de Naplouse, Ramallah, Jénine, Hébron, Bethléem, Tulkarem, entre autres. Au cours des dernières 24 heures, au moins cinq Palestiniens ont été tué lors de raids militaires distincts en Cisjordanie.

Les groupes humanitaires condamnent les coupes dans le financement de l’UNRWA

Suite à la décision des États-Unis et de plusieurs autres pays occidentaux de suspendre le financement de l’Office de secours et de travail des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), un certain nombre de groupes de défense des droits de l’homme et d’agences humanitaires ont publié une déclaration commune pour défendre l’agence. La déclaration signée par 21 groupes, dont ActionAid, Oxfam, Save the Children, entre autres, est intitulée « Coupes de financement de l’UNRWA : une peine de mort pour les Palestiniens de Gaza et de la région ». Les organisations déclarent : « Nous sommes scandalisés que certains donateurs se soient unis pour suspendre le financement de l’UNRWA… au milieu d’une catastrophe humanitaire qui s’aggrave rapidement à Gaza. L’UNRWA est la plus grande agence humanitaire à Gaza et sa fourniture d’aide humanitaire ne peut pas être remplacée par d’autres agences travaillant à Gaza.

En outre, Médecins sans frontières a également déclaré dans un communiqué distinct qu’elle était « profondément alarmée par la décision de certains pays de suspendre leur financement à l’UNRWA… qui est une bouée de sauvetage pour des millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans la région ». ajoutant qu’il faut davantage d’aide, pas moins, pour répondre aux besoins de la population civile.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié les allégations israéliennes contre le personnel de l’UNRWA de complicité dans les opérations militaires menées par des groupes de résistance palestiniens le 7 octobre comme une « distraction » de ce qui se passe « chaque jour, chaque heure à Gaza, y compris les bombardements intenses et continus ». et les bombardements d’abris, d’écoles, d’hôpitaux et d’autres zones de sécurité désignées, ainsi que des mesures et actions israéliennes empêchant l’approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité, entre autres articles de base et essentiels.