Au tournant de ce siècle, Darren Aronofsky voulait faire un film de ballet, inspiré des études de danse de sa propre sœur. Il est également devenu fasciné par l’idée des sosies après avoir lu Dostoïevski Le double. Je pense déjà que Natalie Portman ferait la parfaite dame principale, ils ont pris un café à New York en 2000, quand elle était fraîchement sortie de son premier tour en tant que Padmé Amidala à Star Wars: Épisode I et un étudiant à Harvard.

«Elle dit que j’avais le film entier dans ma tête, ce qui est un mensonge complet», Aronofsky dit Collider en 2010, à laquelle Portman a insisté: « Non, ce qu’il m’a décrit était si proche. »

Le réalisateur a poursuivi: « Donc, nous en avons parlé un peu et j’ai commencé à le développer, mais c’était un film vraiment difficile car entrer dans le monde du ballet s’est avéré extrêmement difficile. La plupart du temps, quand vous faites un film et vous dites: « Hé, je veux faire un film sur votre monde », toutes les portes s’ouvrent, et vous pouvez tout faire et voir tout ce que vous voulez. Le monde du ballet n’était vraiment pas du tout intéressé à ce que nous sortions, alors il a fallu beaucoup de temps pour obtenir les informations nécessaires. «

Il s’est impliqué dans un scénario chez Universal sur un meurtre qui a eu lieu dans le monde du théâtre, appelé La sous-étude, écrit par Andres Heinz, qui espérait Aronofsky pourrait être assez flexible pour voir ses rêves de ballet prendre leur envol. Lorsque quelques brouillons n’ont pas fonctionné, il a pris la production indépendante, obtenant finalement la distribution de Fox Searchlight.

Et en attendant, il avait vu Le lac des cygnes. «Quand j’ai vu l’histoire du cygne noir et du cygne blanc, j’ai décidé de tout jeter et de relier tous les personnages et mythes à Le lac des cygnes», a déclaré le cinéaste au Los Angeles Times. « Le générique devrait vraiment dire: » Co-écrit par Tchaïkovski. « »

Heureusement, Portman était toujours à bord. Aronofsky a déclaré à Collider: « Au fil des ans, Natalie disait: ‘Je deviens trop vieille pour jouer un danseur. Tu ferais mieux de te dépêcher.’ Je me suis dit: « Natalie, tu es superbe. Ça ira. » Et puis, environ un an après le tournage, ou peut-être un peu plus tôt, j’ai finalement eu un scénario ensemble. C’est comme ça que ça a commencé. «