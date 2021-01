4. La recherche des Salvatores

Après avoir trouvé leur principale dame, TVD avait besoin des deux composants masculins du triangle amoureux essentiel. Pas de tâche facile.

« Nous avons regardé haut et bas pour jouer Stefan et Damon. Alors elle a fait une lecture de chimie après une lecture de chimie avec plusieurs acteurs », a expliqué Julie.

Certains des acteurs qui ont lu pour l’un ou l’autre des rôles et / ou les deux? Zach Roerig (qui continuerait à jouer Matt Donovan), Michael Trevino (qui décrocherait le rôle de Tyler Lockwood), Nathanial Buzolic (plus tard jeté comme Kol), et 7ème ciel étoile David Gallagher, avec Julie admettant ce dernier, « Il nous a tellement impressionnés à l’origine … mais l’ensemble 7ème ciel chose, je me demande s’il sera jamais capable de surmonter ça. « (Elle le jetterait plus tard comme un loup-garou après avoir vu Super 8.)

Et puis finalement, ils ont retrouvé leurs mecs.

« Paul et Ian sont venus en quelque sorte tard dans le processus. Paul a auditionné 15 fois et Ian est apparu à l’improviste. » Julie a dit. Quant à Nina, elle a rappelé ce qui faisait que Paul (qui avait lu pour la première fois pour Damon) se démarquait du reste des gars lisant en face d’elle dans la chimie: « Le seul qui n’essayait pas trop, qui n’a pas parlé à moi à tout moment à moins que nous ne tournions, était Paul Wesley – donc c’est drôle de penser qu’il a fait la bonne chose, « elle dit EW.