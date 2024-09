16 réactions drôles lorsque Zachary Levi soutient Trump

« Nous sommes ici pour nous assurer que nous allons reprendre ce pays, nous allons le rendre à nouveau grand, nous allons le rendre à nouveau en bonne santé », a poursuivi Zachary. « Je crois que parmi les deux choix qui s’offrent à nous – et nous n’en avons que deux – Donald Trumple président Trump est l’homme qui peut nous y amener. Et il va nous y amener parce qu’il aura le soutien, le soutien, la sagesse, les connaissances et le combat qui existent chez Robert Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard. »