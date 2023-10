16 questions brûlantes après le spectacle Star Wars

Depuis les premiers épisodes de la série, Baylan Skoll a déclaré qu’il avait des projets plus grands que nature pour lui et son apprenti, Shin Hati. Puis, une fois arrivés à Peredia, il était convaincu que ces plans les avaient amenés là-bas, et il a donc dit à Shin de partir seule. Nous n’avons vu Baylan qu’une seule fois dans la finale mais ce que nous avons vu c’était très révélateur.

Baylan se tenait au sommet de statues qui semblent être les dieux Père et Fils Mortis, des êtres qui (avec la Fille) sont des représentations physiques des éléments clairs, sombres et gris de la Force. Depuis ces statues, il regardait une balise clignotante, semblant l’appeler.

Nous ne savons pas exactement ce que tout cela signifie. Mais nous pouvons commencer à supposer que ce plan vise à obtenir un pouvoir qui témoigne de la nature même et des origines de la Force.