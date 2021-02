16 opportunités de bénévolat virtuel que vous pouvez faire depuis votre canapé

Crédit photo: Luis Alvarez – Getty Images

Entre la pandémie COVID-19 en cours et des semaines de temps hivernal venteux, il y a de fortes chances que vous ayez passé plus de temps à l’intérieur. Et si vous êtes quelque chose comme nous, vous avez déjà organisé votre garde-robe, diffusé la première saison de Bridgerton (et lire toute la série de livres), maîtrisé le happy hour virtuel, terminé un puzzle de 2000 pièces (deux fois) et préparé plus de friandises que vous ne pouvez en manger. Entrez: volontariat virtuel.

En raison de l’éloignement social, de nombreuses organisations sont passées des activités en personne à l’engagement de bénévoles à distance – il existe donc de nombreuses opportunités de bénévolat significatives que vous pouvez faire depuis votre canapé. Vous pouvez prêter une oreille attentive lors d’une hotline de crise, traduire des informations médicales importantes dans d’autres langues, aider les personnes malvoyantes dans les tâches quotidiennes, transcrire les lettres du président Theodore Roosevelt et même aider à protéger la faune vulnérable. De plus, les bénéficiaires de votre générosité ne seront pas les seuls à bénéficier d’un ascenseur; des études ont montré que redonner, que ce soit par le biais de travaux communautaires ou d’actes de gentillesse aléatoires, est l’un des meilleurs moyens de stimuler votre humeur – ce qui, soyons honnêtes, est quelque chose que nous pourrions tous utiliser maintenant.

À l’avance, nous avons rassemblé les meilleures opportunités de bénévolat virtuel que vous pouvez faire à distance – du tutorat d’enfants, d’adolescents et d’élèves du secondaire dans des communautés marginalisées à la fourniture d’un soutien linguistique aux réfugiés et aux demandeurs d’asile – ce qui suscitera des changements positifs.

Tarjimly

Vous connaissez le kurde? Vous parlez couramment le somali? Tarjimly – qui signifie «traduire pour moi» en arabe – est une organisation à but non lucratif avec une application gratuite qui met en relation les immigrants et les demandeurs d’asile avec des bénévoles multilingues qui fournissent un soutien linguistique à la demande via le chat en direct. À ce jour, il a empêché plus de 17000 personnes (pensez: un locuteur birman en visite aux urgences de Tulsa, un réfugié iranien s’inscrivant à l’aide alimentaire à Los Angeles, un travailleur humanitaire livrant des articles essentiels à une famille hispanophone à Houston). perdu dans la traduction.

Traducteurs sans frontières

Une autre façon dont les personnes multilingues peuvent aider à briser les barrières (linguistiques): Traducteurs sans frontières. Chaque année, les traducteurs bénévoles de l’organisation à but non lucratif aident plus de 200 organisations humanitaires – dont l’UNICEF, Médecins sans frontières et Oxfam – avec un large éventail de projets, de la création d’une base de données de 12000 termes médicaux essentiels dans 40 langues à la création des 80 soins de santé les mieux classés de Wikipédia. articles disponibles dans 80 langues du monde en développement pour traduire des vidéos et des brochures spécifiquement liées à la prévention, au traitement et aux soins du COVID-19.

Volontaires des Nations Unies

Grâce aux Nations Unies, vous pouvez faire toute la différence, sans même sortir de votre pyjama. Chaque année, sa plate-forme en ligne associe plus de 12 000 volontaires – qui se spécialisent dans un large éventail de domaines, de la sensibilisation et du plaidoyer à la recherche, à la rédaction et à l’édition, à l’enseignement et au développement technologique – avec des organisations partenaires des Nations Unies qui travaillent pour mettre fin à la pauvreté, construire la paix et promouvoir l’égalité des sexes.

Par les gens

Vous voulez aider à remettre les pendules à l’heure? By the People est une initiative de crowdsourcing de la Bibliothèque du Congrès dans laquelle des archivistes citoyens transcrivent des milliers de documents trop indéchiffrables pour être lus par des machines et des scanners – y compris les journaux de Mary Church Terrell, les poèmes de Walt Whitman et les lettres du président Theodore Roosevelt – ainsi que d’ajouter des étiquettes de mots-clés pour faciliter les recherches futures et examiner les transcriptions par d’autres bénévoles pour en vérifier l’exactitude

Soyez mes yeux

L’application Be My Eyes a une vision claire: pour entrer en contact avec les personnes malvoyantes qui ont besoin d’aide pour les tâches quotidiennes – vérifier une date d’expiration, choisir la bonne épice, localiser un article à la pharmacie, identifier un courrier – avec bénévoles voyants grâce à un chat vidéo en direct, en tête-à-tête. Depuis le lancement de l’application gratuite en janvier 2015, plus de 4 millions de collaborateurs de bon cœur ont prêté main-forte – et une paire d’yeux – à plus de 285 000 personnes.

Allié d’apprentissage

Learning Ally veut que tous les élèves soient sur la même longueur d’onde – c’est pourquoi l’organisation à but non lucratif ed-tech a créé une bibliothèque de plus de 80 000 livres audio de haute qualité pour les lecteurs en difficulté des écoles primaires, intermédiaires et secondaires (des classiques comme Le poisson arc-en-ciel et Le club des baby-sitter à de nouveaux favoris comme Trevor Noah Né d’un crime et Jason Reynold’s Long chemin vers le bas). Pour aider à élargir son matériel de lecture, il existe plusieurs façons de s’impliquer: Vous pouvez vérifier les livres audio presque terminés pour tout problème de navigation et de synchronisation, ainsi que des erreurs typographiques; vous pouvez écouter de nouveaux enregistrements et fournir des commentaires sur des choses comme la fluidité, la tonalité et la qualité audio; ou vous pouvez même raconter des histoires fictives et des manuels (note: des auditions sont nécessaires).

Cartes manquantes

Saviez-vous qu’un grand nombre de villes à travers le monde restent non cartographiées? Ce n’est pas seulement gênant, mais en cas de crise, c’est aussi dangereux – c’est pourquoi la Croix-Rouge américaine et britannique, l’équipe humanitaire OpenStreetMap et Médecins sans frontières se sont associés en 2014 pour lancer Missing Maps. Le projet collaboratif recrute des volontaires du monde entier, qui utilisent des images satellite pour mettre des territoires inexplorés numériquement sur la carte. (Vous n’êtes pas un génie de la géographie? Ne vous inquiétez pas: Missing Maps propose des didacticiels vidéo simples pour les débutants.)

DOROT

Les personnes âgées ont toujours été exposées à un risque accru de solitude et d’isolement social – mais peut-être encore plus au milieu de la pandémie de coronavirus. Entrez DOROT, une organisation à but non lucratif basée à New York qui propose une variété d’activités et de services intergénérationnels, y compris Caring Calls. Le programme récemment lancé met en relation des seniors avec de jeunes volontaires pour une série d’appels hebdomadaires Zoom à la fois positifs et puissants.

CitizenScience.gov

Examiner et classer les images sous-marines de poissons, transcrire les données météorologiques à partir des journaux de pont de 19 navires de la Seconde Guerre mondiale, compter le nombre d’oiseaux dans votre arrière-cour – ce sont tous des moyens tu peut donner un coup de main au gouvernement. Le site Web Citizenscience.gov comprend un catalogue de plus de 200 projets de crowdsourcing actifs financés par le gouvernement fédéral, allant de easy-breezy (se promener virtuellement dans les quartiers de Seattle, Columbus et Mexico pour les évaluer pour l’accessibilité en fauteuil roulant) à la pratique collecte de données (capturer des papillons monarques et des chenilles et les tester pour détecter des parasites nuisibles) – mais aucune d’entre elles ne nécessite une science des fusées.

Volontaires numériques Smithsonian

Aidez à écrire l’histoire avec la Smithsonian Institution. Comme By the People, le Smithsonian a un projet en cours dans lequel des volontaires numériques (ou comme ils les appellent, des «bénévoles») aident à transcrire et à examiner des documents historiques et des données sur la biodiversité du plus grand musée et centre de recherche du monde, y compris les papiers de Sally Ride, vintage des exemplaires du magazine officiel de la NAACP, des journaux de la Seconde Guerre mondiale, des notes de terrain de biologistes sur des expéditions à distance, les archives personnelles de Phyllis Diller de 50 000 blagues et one-liners, et des rapports détaillés de jardiniers et ornithologues amateurs.

Ligne directe de texte de crise

Soyons honnêtes: vous passez déjà des heures à faire défiler sans réfléchir les applications sur votre téléphone – alors pourquoi ne pas utiliser ce temps pour être une source de soutien pour les personnes en crise? La Crisis Text Hotline est une hotline gratuite et confidentielle 24/7 d’intervention en cas de crise qui mène ses conversations (dont la majorité portent sur l’anxiété, la dépression, les relations, les idées suicidaires, les abus et la solitude) par SMS. Gardez à l’esprit, cependant: le counseling en cas de crise est un engagement important mais incroyablement gratifiant, alors assurez-vous d’avoir le temps pour cela avant de vous inscrire; les volontaires doivent suivre 30 heures de formation virtuelle sur la gestion de crise et devraient être capables de s’engager à au moins quatre heures de volontariat par semaine.

Partage de livres

Depuis 2001, Bookshare a aidé plus de 800 000 personnes qui ne peuvent pas lire de livres traditionnels – en raison d’obstacles tels que la dyslexie, les troubles d’apprentissage, les déficiences visuelles et les handicaps physiques – à écrire un nouveau chapitre. C’est parce que l’initiative d’alphabétisation fournit une bibliothèque numérique de près d’un million de titres (de Toni Morrison L’œil le plus bleu chez Julia Quinn Le duc et moi à Angie Thomas’s La haine que tu donnes chez James McBride Diacre King Kong à Vashti Harrison’s Petits leaders) dans des formats accessibles avec surlignage de style karaoké, braille et audio numérique. Pour aider à élargir sa collection, vous pouvez vous porter volontaire pour télécharger de nouveaux livres à l’aide d’un scanner ou relire et formater des fichiers précédemment numérisés.

MicroMentor

Avez-vous une formation en gestion, marketing, finance, opérations, ressources humaines ou droit? Selon Yelp, plus de 100 000 entreprises ont définitivement fermé depuis le début de la pandémie et celles qui sont restées ouvertes ont du mal à survivre. Il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour travailler avec un propriétaire de petite entreprise et mettre votre sagesse à profit . Depuis 2008, Micromentor a joué le rôle de marieur auprès de plus de 75 000 entrepreneurs et mentors, qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes et créer des entreprises prospères à travers le monde.

Lettres contre l’isolement

Même si vous n’avez pas eu de correspondant depuis le collège, vous vous souvenez probablement encore du frisson d’avoir ouvert chaque lettre – alors sortez votre stylo à bille (sans parler de votre meilleur papeterie) et aidez les personnes âgées seules à se sentir moins, bien, seules. Letters Against Isolation est une initiative stimulante lancée par deux adolescents basés à Boston qui demande aux volontaires d’écrire des cartes et des lettres réfléchies aux résidents des résidences services et des maisons de retraite non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. et Israël.

Instant sauvage

Vous ne perdez pas de temps à regarder des vidéos d’animaux mignons sur votre téléphone ou votre ordinateur portable – vous êtes occupé à protéger la faune vulnérable ici, les gens! Le site Web et l’application Instant Wild est un projet de la Zoological Society of London dans lequel des bénévoles regardent des photos et des vidéos d’animaux sauvages du monde entier et identifient certains animaux – les chats sauvages au Costa Rica; les loutres en Angleterre; les ours, les loups et les lynx en Croatie; jaguars au Mexique; la Grive Príncipe en danger critique d’extinction sur l’île de São Tomé; rhinocéros noirs et blancs au Kenya – tout cela fait gagner du temps aux scientifiques et contribue aux efforts de conservation.

Apprenez à être

Avez-vous de sérieux problèmes d’écriture? Êtes-vous pratiquement un calculateur humain? Connaissez-vous votre chemin dans les livres d’histoire? Utilisez vos pouvoirs pour de bon – en devenant bénévole virtuel avec Learn to Be, une organisation à but non lucratif qui offre un tutorat individuel gratuit aux élèves (de la maternelle à la 12e année) vivant dans des communautés mal desservies à travers le pays. Une fois votre candidature acceptée, vous pouvez faire défiler les pages du profil des étudiants et sélectionner le meilleur étudiant pour vous. A +!

