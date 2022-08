16 morts et 36 disparus dans une crue soudaine dans l’ouest de la Chine

BEIJING – Les médias d’État chinois affirment que 16 personnes sont mortes et 36 autres sont portées disparues après une crue soudaine dans la province de Qinghai, dans l’ouest de la Chine.

La crue éclair a touché une zone de plus de 6 000 personnes et plus de 1 500 maisons, a déclaré CCTV. Les autorités d’urgence l’ont décrit comme une catastrophe de « torrent de montagne » dans le comté de Datong.