16 morts après l’effondrement d’un immeuble à Miami alors que 4 autres corps sont retrouvés à la recherche de près de 150 résidents disparus – RT USA News

Au moins 16 personnes ont été tuées à la suite de l’effondrement d’un immeuble résidentiel près de Miami, en Floride, la semaine dernière, selon un nouveau bilan publié mercredi.

Le nombre officiel de morts est passé à 16 mercredi matin après que quatre autres corps ont été retirés des décombres du bâtiment, qui s’est effondré au milieu de la nuit à Surfside jeudi dernier.

Bien qu’aucun survivant n’ait été retrouvé par les équipes de fouilles d’urgence dans les décombres depuis près d’une semaine, les membres des familles des 147 résidents toujours portés disparus ont attendu des jours dans des hôtels à proximité du site de l’immeuble effondré pour que leurs proches soient retrouvés.





Le directeur financier de la Floride, Jimmy Patronis, a qualifié l’effondrement « le troisième plus grand échec de construction de l’histoire des États-Unis », après seulement l’attentat terroriste du 11 septembre contre le World Trade Center en 2001 – qui a fait près de 3 000 morts – et l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 2005 – qui a tué au moins 168 personnes et en a blessé des centaines d’autres.

Des clips de l’effondrement du bâtiment sont devenus viraux après la catastrophe et ont montré l’étendue des destructions. Au moins 10 personnes ont été retrouvées vivantes et hospitalisées.

Selon les rapports, le bâtiment était connu pour être dans un état de délabrement avancé et un ingénieur avait averti en 2018 qu’il avait « dégâts structurels majeurs » et « abondant » craquement.





