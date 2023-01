1,6 million de dollars de fonds fédéraux versés à Streator ; 250 000 $ pour le projet du YMCA d’Ottawa – Shaw Local

Environ 1,6 million de dollars de projets prévus dans le plan d’immobilisations de Streator et payés par le biais des factures d’égout des résidents recevront un financement fédéral.

La sénatrice Tammy Duckworth (D-Ill.) et le whip de la majorité au Sénat Dick Durbin (D-Ill.), membre de la commission des crédits du Sénat, ont obtenu plus de 182 millions de dollars grâce aux dépenses dirigées par le Congrès pour des projets de l’Illinois au cours de l’exercice 2023 Omnibus Loi de crédits, dont 1,6 million de dollars pour les projets d’infrastructure de Streator, 250 000 $ pour les nouvelles installations du YMCA à Ottawa et 530 000 $ pour moderniser l’installation de traitement des eaux usées de Cedar Point.

La ville de Streator devrait recevoir 1,2 million de dollars dans la facture de dépenses fédérale pour l’installation de nouveaux moteurs éconergétiques et de variateurs de fréquence dans le fossé d’oxydation de la station d’épuration de Streator. Le directeur municipal, David Plyman, a déclaré mardi que l’installation de traitement des eaux usées avait des décennies et avait besoin d’être modernisée.

Streator devrait également recevoir 400 000 $ pour installer de nouveaux égouts pluviaux, éliminer les débordements d’égouts unitaires et réduire les refoulements d’égouts résidentiels au sous-sol. L’ingénieur municipal Jeremy Palm a déclaré mardi que ces fonds iraient au projet de séparation Coal Run en cours dans la ville. La ville a un plan de contrôle à long terme avec l’Illinois EPA pour l’élimination de tous ses systèmes d’égouts unitaires d’ici 2050.

“Ce sont des projets importants pour notre ville”, a déclaré le maire de Streator, Tara Bedei. “Nous tenons à remercier nos sénateurs de nous avoir inclus et à remercier notre personnel municipal d’avoir été préparé pour que nous obtenions ces fonds fédéraux.”

La construction est en cours sur le YMCA riverain de 67 000 pieds carrés et d’une valeur de 25,7 millions de dollars. Le YMCA d’Ottawa recevra 250 000 $ pour sa nouvelle installation, qui prévoit de desservir une population à faible revenu du comté de La Salle. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

En plus de Streator, le YMCA d’Ottawa recevra 250 000 $ pour sa nouvelle installation, qui prévoit de desservir une population à faible revenu du comté de La Salle.

La construction est en cours sur le YMCA riverain de 67 000 pieds carrés et d’une valeur de 25,7 millions de dollars. L’installation d’Ottawa disposera d’un salon communautaire accessible à tous, même aux non-membres du YMCA. De plus, il aura une chapelle, un natatorium avec une piscine de compétition et une piscine d’hydrothérapie, un centre d’aventure pour enfants, des aires de jeux et de surveillance des enfants, une piste de marche et de jogging qui surplombe le gymnase et l’espace bien-être, des espaces multigénérationnels qui fournir des espaces permettant aux personnes de tous âges d’interagir, une salle polyvalente, une cuisine de démonstration communautaire pour une alimentation saine, des studios d’exercices de groupe, des vestiaires, un centre de santé et de bien-être et un espace clinique pour OSF HealthCare, entre autres commodités.

En plus des projets de Streator et d’Ottawa, 530 000 $ iront au village de Cedar Point pour moderniser l’installation de traitement des eaux usées, y compris la réparation de la digue, l’élimination des boues, le remplacement du filtre à roche et la réparation de la tuyauterie de sortie.

“Notre État et notre nation sont plus forts lorsque nous investissons dans nos communautés et nos familles – et c’est ce que fait cet accord de financement bipartite”, a déclaré Duckworth dans un communiqué de presse. “Je suis si fier d’avoir pu aider à obtenir un soutien essentiel pour des projets dans tout notre État afin d’aider à nettoyer notre eau, à améliorer l’infrastructure de notre État, à élargir l’accès aux soins de santé, à créer des emplois et à résoudre les problèmes d’injustice environnementale auxquels sont confrontées les communautés de l’Illinois.”

“Ce paquet de crédits fait des investissements importants dans l’avenir de l’Illinois”, a déclaré Durbin dans un communiqué de presse. «L’utilisation des dépenses dirigées par le Congrès offre aux membres du Congrès, qui connaissent mieux leurs États et leurs districts que le personnel des agences fédérales à Washington, la possibilité d’orienter le financement fédéral vers des projets prioritaires dans leurs communautés. Ce financement fédéral indispensable aidera les localités de l’Illinois à lancer d’importants projets d’infrastructure, à améliorer l’accès aux soins de santé, à faire progresser la conservation de l’environnement, à renforcer les initiatives de prévention de la violence communautaire, à soutenir nos communautés rurales pour s’assurer qu’elles ont accès aux ressources dont elles ont besoin, et bien plus encore. .”

